Garbsen

Ab sofort können Termine im Bürgerbüro der Stadt Garbsen online vereinbart werden. „Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg hin zum digitalen Rathaus“, sagt Walter Häfele, der Erste Stadtrat und Leiter der Projektgruppe für den digitalen Ausbau der Stadtverwaltung.

Zur Onlineterminvereinbarung gelangt man über die Startseite der städtischen Homepage (www.garbsen.de) und direkt unter dem Link www.garbsen.de/buergerbuero. In einem weiteren Schritt wird das Anliegen angeklickt, danach können Bürgerinnen und Bürger nach Eingabe der persönlichen Daten einen passenden Termin auswählen.

Zunächst erhalten die Kunden und Kundinnen automatisch eine E-Mail, dass der Termin eingetragen wurde. Dieser muss anschließend zwingend über den in der E-Mail übersandten Bestätigungslink aktiviert werden. Erst nach der Aktivierung wird die endgültige Bestätigung mit allen Hinweisen zum gebuchten Termin verschickt.

Rathaus darf nur mit Termin betreten werden

Allerdings sind nicht alle Anliegen in der Onlineterminvereinbarung zu finden. Die Stadt Garbsen weist darauf hin, dass sich Bürgerinnen und Bürger in diesem Fall per E-Mail an buergerbüro@garbsen.de an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus wenden sollen. Das sei wegen der bestehenden Corona-Situation notwendig.

Termine können auch unter der Telefonnummer (0 51 31) 707 270 vereinbart werden. Die Telefonhotline zu den Terminwünschen ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 13.30 bis 14.30 Uhr erreichbar. Telefonisch können nur die Termine angeboten werden, die auch in der Onlineterminvereinbarung angezeigt werden. Außerdem ist zu beachten, dass die Telefonhotline sehr stark frequentiert ist und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros dadurch schwer zu erreichen sind.

Grundsätzlich gilt nach wie vor, dass alle Besuche im Bürgerbüro weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich sind, um größere Personenansammlungen zu vermeiden. Das Rathaus darf erst kurz vor dem vereinbarten Termin betreten werden.

Von Linda Tonn