Heitlingen

Alle Drei sind preisgekrönte Künstler, und sie versprechen mit ihren Liedern und Texten echten Bühnenpunk: Die Textpistols sind am Freitag, 20. September, zu Gast in der Kulturreihe Heitlinger Herbst. Beginn ist um 20 Uhr auf Gut Heitlingen, Vor den Höfen 4. Mit Götz Frittrang, Nils Heinrich und Tilman Birr werden erstmals drei Text-Künstler gemeinsam auf der Bühne des ehemaligen Pferdestalls stehen. „Das gab es beim Heitlinger Herbst noch nie“, sagt Günter Tegtmeyer, der die Reihe seit 30 Jahren mit Dieter Albrecht organisiert. „Wir sind sehr stolz, dass wir die Künstler für den Auftritt gewinnen konnten.“ Das Programm der Wortakrobaten heißt „God save the Spleen!“.

Wortgewalt und knallharte Pointen

Frittrang ist Wiederholungstäter und trat schon mit einem Soloprogramm beim Heitlinger Herbst auf. Die Kritiker des Kabarettisten sind erstaunt über seine Wortgewalt und die Mühelosigkeit, mit der er sein Publikum an die Hand nimmt. Und auch Heinrich, gern gesehener Gast zahlreicher Kabarettsendungen und Schöpfer von Youtube-Ohrwürmern wie „Laktoseintoleranz“, „Mensch von früher“ und „Twitternde Mädchen“, präsentierte sein Programm bereits bei der privaten Kulturinitiative. Scheinbar harmlos aus dem Nichts entwickele er in Seelenruhe Szenarien, die vordergründig spaßig sind, bis die Pointe treffe, schreiben die Veranstalter. Und zwar klug, böse und knallhart.

Auftritt ist der letzte als Trio

Erstmals auf der Heitlinger Bühne steht Liedermacher, Poetry Slammer und Kabarettist Birr. Die Jury des Deutschen Kabarettpreises im Jahr 2013 adelte ihn und seine Programme für eine außergewöhnliche Vielseitigkeit – ob als Sänger pointierter Lieder oder als mitreißender Erzähler intelligenter und enorm witziger Geschichten. Das Publikum erlebt mit dem gemeinsamen Auftritt der Drei nicht nur eine Premiere: Es wird ihr letzter als Trio sein – alle wollen sich künftig auf ihre Solokarrieren konzentrieren.

Info: Karten kosten 16 Euro und sind hier erhältlich: Meyerhoff Uhren & Schmuck, Osterwald, Telefon (05131) 52109, Tui ReiseCenter, Rote Reihe, Berenbostel, Telefon (05131) 8884, Kulturbüro im Rathaus, Telefon (05131) 707 650 und Wulfs Bücherbörse im Shopping-Plaza, Telefon (05131) 476050.

Von Jutta Grätz