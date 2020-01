Garbsen-Mitte

Das „Pera Palas“ ist ein historisches Grandhotel im Herzen von Istanbul und gestern wie heute ein Schauplatz für viele spannende und außergewöhnliche Lebensgeschichten. Etwa die einer britischen Schriftstellerin, die 1920 nach Istanbul reist und in einem adligen Harem landet. Oder die Geschichte einer jungen amerikanischen Lehrerin, die sich 1950 Hals über Kopf in einen charmanten türkischen Mann verliebt. Und dann ist da auch noch ein schwuler Türke, der in die USA ausgewandert ist und 1995 zu seiner Familie zurückkehrt, um seinen Partner vorzustellen.

Leichter Ton, komische Momente

Auf der Theaterbühne bringt das Theater für Niedersachsen (TfN) alle drei Geschichten rund um das Hotel am Bosporus zusammen. Im gleichnamigen Stück „Pera Palas“ von Sinan Ünel geht es um Liebe, Emanzipation, um Familienkonflikte und das Ringen zwischen islamischer und westlicher Kultur. Trotz ihrer Tragik werden die Schicksale in leichtem Ton erzählt und sind voller komischer Momente.

Am Sonnabend, 22. Februar, gastiert das Ensemble um 19 Uhr im Forum der IGS Garbsen an der Meyenfelder Straße. Am 18.15 Uhr wird eine kostenlose Einführung angeboten.

Info: Karten kosten zwischen 16 und 20 Euro, Schüler, Studenten und Mitglieder des Kulturvereins zahlen 2 Euro weniger. Die Tickets sind erhältlich im Kulturbüro im Rathaus unter Telefon (05131) 707 650. Das Kulturbüro ist montags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr und dienstags und mittwochs von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Von Linda Tonn