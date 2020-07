Schloß Ricklingen

Ein Livekonzert vor Publikum – geht das überhaupt zu Corona-Zeiten? Wie gut das funktioniert, das hat am Sonntagabend die Partyband The Jetlags unter Beweis gestellt – mit ihrer Unplugged-Show unter freien Himmel am Blauen See in Garbsen. 220 Gäste genossen den Auftritt mit Füßen im Sand, Cocktail oder Bier in der Hand – und mit Abstand. Für viele war das Konzert in der Reihe Kultur on the Beach und organisiert vom Leibniz-Theater der erste Besuch einer Kulturveranstaltung nach monatelanger Corona-Pause.

Jetlags spielen seit sechs Monaten erstmals live

Auch für die Musiker mit Frontmann Cyril Krueger, Bassist Henrik Volker, Schlagzeuger Marcel Krümpelmann und Markus Volker am Piano war das eine Premiere. Sie spielten erstmals seit sechs Monaten wieder live und gemeinsam. Aufgeregt? „Klar sind wir aufgeregt“, sagte Krümpelmann. „Wir spielen heute erstmals ohne große Verstärker, nur mit unseren Akustikgitarren.“ Die Location am Blauen See sei sehr schön, die Atmosphäre so entspannt. „Und wir sind so froh, dass wir wieder vor Publikum spielen dürfen“, sagte Krueger.

Das kam an: Ob bei Bob Dylans „Knocking on Heavens Door“ oder bei „Let it be“ von den Beatles – vom ersten Lied an sangen und tanzten die Besucher gut gelaunt mit. Und sogar Freddy Quinns „Die Gitarre und das Meer“ verpassten die Künstler eine musikalische Frischzellenkur. „Unverstärkt kommt Cyril Kruegers Stimme so richtig gut zur Geltung“, sagte eine Zuhörerin.

Jetlags spielen Zusatzkonzert am 19. August

Am Strand sei die Stimmung fast privat, wie bei einem Wohnzimmerkonzert, meinte Maria Hillermann. Die Rektorin der Grundschule Osterwald war mit Freunden zum Konzert gekommen. „Das Format sollte auch nach der Corona-Zeit beibehalten werden“, schlug sie vor und summte mit zu „ Hotel California“ von den Eagles.

Theatermacher Joachim Hieke vom Leibniz-Theater hatte die Jetlags an den Strand in Garbsen gebracht. „Das Konzert war in nur wenigen Tagen ausverkauft“, sagte er erfreut. 60 Veranstaltungen habe er absagen müssen in den vergangenen Monaten. „Alle Theater in Deutschland dürfen öffnen, nur nicht die in Niedersachsen“, kritisierte Hieke. Die 18-teilige Reihe Kultur on the Beach läuft noch bis August, als Lebenszeichen vom Theater und von den Künstlern.

Desinfektion, Kontaktformulare, Abstandsregeln: „Der Aufwand ist hoch“, sagte Hieke. „Und mit mehr als 220 Gästen klappt das hier leider nicht.“ Allein für das Jetlags-Konzert habe es noch mehr als 100 mehr Anfragen gegeben, als es Karten gibt. Für diese Fans hatte er am Sonntag kurz vor Sonnenuntergang eine Überraschung parat: Die Band spielt ein Zusatzkonzert am Mittwoch, 19. August – am Blauen See.

Von Jutta Grätz