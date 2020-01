Havelse

Ein Programm mit Jazz-Stücken präsentiert die Band „The Untouchables“ um den Trompeter Stepan Shadikyan gemeinsam mit der Jazz-Sängerin Inna Vysotska am Freitag, 17. Januar, im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Inna Vysotska ist in Donezk in der Ukraine geboren und erhielt ab ihrem siebten Lebensjahr Klavier- und Gesangsunterricht. Nach der Musikschule schloss sie ein Gesangsstudium an der Hochschule für Musik und Theater in Hannover ab. Vysotska ist in unterschiedlichen Projekten als Sängerin aktiv und unterrichtet Gesang an der Kunst- und Musikschule der Stadt Garbsen.

Der Eintritt zum Konzert kostet 12, ermäßigt 8 Euro. Eine Reservierung ist unter Telefon (05131) 707262 oder per Mail an musik-kunstschule@garbsen.de möglich.

Von Anke Lütjens