Garbsen

Der Theaterclub bringt im Oktober sein neuestes Stück „Lehrer, Lügner, Lotterleben“ auf die Bühne. Coronabedingt war die Premiere des Stücks im vergangenen Jahr ausgefallen. Tickets für die Aufführungen sind ab sofort erhältlich.

Darum geht es: Als Schuldirektor die eigene Tochter an der Schule zu haben, ist nicht immer einfach, vor allem, wenn sie bereits ein paar Mal sitzengeblieben und beim ersten Anlauf durchs Abitur gerasselt ist. Damit es diesmal mit dem Schulabschluss klappt, tauscht Dr. Martin Stickelmann heimlich die Klausuren seiner Tochter Andrea aus. Richtig kompliziert wird es, als ein Besuch vom Schulamt ansteht.

So kommen Sie an Karten

„Lehrer, Lügner, Lotterleben“ von Sonja Buchholz ist eine Komödie in drei Akten. Aufführungstermine in der Aula/Mensa im Schulzentrum im Stadtteil Auf der Horst sind die Sonnabende, 2. und 9. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, sowie die Sonntage, 3. und 10. Oktober, um jeweils 16 Uhr. Zuschauer müssen einen Mund-Nasen-Schutz sowie einen 3-G-Nachweis mitbringen. Tickets können reserviert werden per E-Mail an theaterclub.garbsen@gmx.de sowie per SMS, WhatsApp-Nachricht oder Anruf unter (0152) 24839136. An der Abendkasse sind nur begrenzt Karten erhältlich.

Von Gerko Naumann