Altgarbsen

Die Tür zur Werkstatt von Fahrrad Meinhold in Altgarbsen steht offen. Trotzdem bleibt Karl Rose davor stehen und blickt fragend hinein. „Ihr Fahrrad ist fertig, wir bringen es Ihnen nach draußen“, ruft Geschäftsführer Tim Helke. Gesagt, getan. Ein Mitarbeiter schiebt das frisch überarbeitete Zweirad ins Freie, und der Havelser nimmt direkt auf dem Sattel Platz. „Ich habe jetzt seit anderthalb Jahren ein E-Bike und finde: Es gibt nichts Besseres“, sagt Rose. „Ich nutze es zum Einkaufen und kann auch mal Ausflüge über 50, 60 Kilometer machen, ohne dass es zu anstrengend wird.“

Mit dieser Meinung steht Herr Rose nicht allein da, berichtet Helke. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach Fahrrädern insgesamt groß, besonders aber nach E-Bikes, bei denen die Fahrerin oder der Fahrer einen Motor zur Unterstützung anschalten kann. „Viele fahren wegen der aktuellen Lage nicht mehr so gern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und entdecken deshalb das Fahrrad als sinnvolle Alternative für sich“, sagt Helke.

Beratung passiert nur am Telefon

Für den Geschäftsführer selbst hat sich in den vergangenen Wochen des Lockdowns vor allem eines geändert: „Ich darf ganz viel telefonieren“, sagt er und lacht. Denn wie fast alle Bereiche des Einzelhandels sind auch die Fahrradläden geschlossen. Aber es gibt Ausnahmen. Zum einen darf die Werkstatt weiterhin öffnen. „Das ist auch sehr wichtig, wir müssen die Leute ja weiterhin mobil halten“, sagt Helke.

„Es gibt nichts Besseres als so ein E-Bike“: Karl Rose aus Havelse holt sein Fahrrad aus der Werkstatt ab. Quelle: Gerko Naumann

Und zum anderen darf er die Kunden eben per Telefon beraten. Das Prinzip nennt sich Neudeutsch Click & Collect und ist nicht immer ganz einfach. „Manchmal ist es ziemlich kompliziert und aufwendig herauszufinden, welches Teil die Anrufer zum Beispiel genau suchen“, sagt Helke. Wenn sich jemand ein Fahrrad kaufen will, darf er nach dem Gespräch am Telefon auch persönlich vorbeikommen zu einer Probefahrt. Die läuft tatsächlich genauso ab wie vor einem Autokauf. „Der Kunde dreht eine Runde mit dem Rad um den Block. Meistens merkt er dann direkt, ob es nur eine einfache Probefahrt war oder ein richtiges Erlebnis“, berichtet Helke.

Die Regeln zur Kontaktvermeidung im Lockdown sind aber nicht das Einzige, was Helke derzeit Kopfzerbrechen bereitet. Es sind vor allem die viel zitierten unterbrochenen Lieferketten, die auch die Fahrradhändler vor schier unlösbare Probleme stellen. Das bedeutet: Bestimmte Teile können einfach nicht geliefert werden, weil die Unternehmen coronabedingt lahmgelegt sind. „Und Teile, die mir aus Asien oder anderen Teilen der Welt nicht geliefert werden, die kann ich in Garbsen eben auch nicht verbauen“, sagt Helke.

Bei Fahrrad Meinhold in Altgarbsen ist derzeit nur die Werkstatt geöffnet. Das eigentliche Geschäft bleibt wie der gesamte Einzelhandel geschlossen. Quelle: Gerko Naumann

Es reiche oft schon, wenn ein Zulieferer für einzelne Bauteile – etwa die Gangschaltung – ausfalle, um die gesamte Produktion zu stoppen. Das führt dazu, dass der Bestand bei Fahrrad Meinhold mittlerweile nur noch 50 Prozent von dem beträgt, was die Verantwortlichen eigentlich bestellt haben. „Wir merken hier vor Ort, wie die Lieferketten förmlich zerbröseln. Das wird uns noch lange beschäftigen“, sagt Helke.

Von Gerko Naumann