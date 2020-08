Berenbostel

Mit gerade einmal 24 Jahren übernimmt Tina Steege eine Menge Verantwortung. Die junge Frau ist frisch ausgebildete Notfallsanitäterin und arbeitet in der Wache der Johanniter in Berenbostel, die in Garbsen für den Rettungsdienst verantwortlich sind. Ihren Abschluss an deren Akademie in Hannover hat sie gerade mit der Traumnote 1,0 bestanden – und ist damit beste ihres Jahrgangs. Wie kam es dazu? „Das war eine Mischung aus einer sehr guten Ausbildung hier in der Wache in Garbsen und einer Menge Ehrgeiz“, sagt Steege lachend.

Für Steege, die in Hannover wohnt, bedeutet das: Sie ist ab sofort die Chefin im Rettungswagen. Sie gibt die Anweisungen an die Rettungssanitäter oder Medizinstudenten, die sie im Fahrzeug begleiten und sie bereitet alles für die Zusammenarbeit mit den Notärzten vor, wenn es schnell gehen muss. „Wir sind meistens die ersten am Einsatzort“, berichtet sie.

Verantwortung in den USA

Der berufliche Weg Steeges zeichnete sich schon in der Schulzeit ab. „Ich habe am Gymnasium bei den Schulsanitätern mitgemacht“, sagt sie. Besonders ein Lehrer, der selbst Rettungsassistent war, habe sie in ihrem Berufswunsch bestärkt. Nach der Schulzeit absolvierte Steege ein Jahr als Au-pair in den USA. Was Verantwortung tragen bedeutet, sei ihr dort so richtig bewusst gewesen. „Die Familie, bei der ich gelebt habe, hatte vier Kinder. Da war vom Säugling bis zum Teenager alles dabei.“

In der Wache in Garbsen arbeitet die junge Frau seit 2017. Zunächst als Rettungssanitäterin (die Ausbildung dauert nur dreieinhalb Monate) und nun, nach drei weiteren Jahren Ausbildung, eben als Notfallsanitäterin. Trotz oft kräftezehrender 24-Stunden-Schichten hat sie ihre Berufswahl nie bereut. „Hier bin ich Teil eines jungen, extrem motivierten Teams. Wir haben einfach Bock aufs Retten“, sagt sie.

Die Rettungswache der Johanniter in Berenbostel.

Außerdem erlebe sie im Alltag immer wieder sehr viel Dankbarkeit der Patienten. Kürzlich habe etwa ein schwer kranker Mann alle Kraft zusammengenommen, um ihr ein schönes Wochenende zu wünschen. „Das sind Momente, die mir richtig nahe gehen und in denen mir auch mal die Tränen kommen.“ Vor allem nach schweren Unfällen und anderen dramatischen Einsätzen helfe der gute Zusammenhalt innerhalb der Rettungswache. „Wir sitzen manchmal auch nach Dienstende noch eine Stunde zusammen und reden über das Gesehene“, sagt Steege.

Bei Stress hilft Kommunikation

Den oft in den Medien dargestellten mangelnden Respekt gegenüber Rettungskräften hat die 24-Jährige zum Glück nur sehr selten erlebt. „Wenn es Stress gibt, lösen wir die Lage mit Kommunikation. Das klappt eigentlich immer“, sagt die Johanniterin – und fügt hinzu: „Für die meisten Menschen da draußen sind wir immer noch die Guten.“

Ihre Zukunft sieht Steege nun deshalb auch erstmal in der Rettungswache in Berenbostel. Zumindest für ein paar Jahre. „Später will ich dann noch Medizin studieren“, kündigt sie an. Bis es soweit ist, freut sich André Rose, Leiter der Johanniter-Rettungswache in Garbsen erstmal über die neue Notfallsanitäterin mit Bestnote: „Wir freuen uns, Tina nun als hauptamtliche Mitarbeiterin auf unserer Rettungswache in Garbsen begrüßen zu dürfen und wünschen ihr einen tollen Start in das Berufsleben.“

Von Gerko Naumann