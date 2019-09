Auf der Horst

An das erste Mal Blutspenden erinnert sich Tobias Wiersig noch genau. Dabei ist das schon 43 Jahre her: „Es war in der Volksschule in Havelse, ich war gerade 18 Jahre alt“, berichtete er. Am Mittwoch ist Wiersig, der in Havelse aufgewachsen ist und mittlerweile in Hannover lebt, für seine 100. Blutspe...