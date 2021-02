Schloß Ricklingen

Tobias Wilhelm wusste, worauf er sich einlässt. Der 36-Jährige ist neuer Ortsbrandmeister der Feuerwehr Schloß Ricklingen, hatte als Stellvertreter seines Vorgängers Heiko Boenchen jedoch schon einige Erfahrungen in der Führungsebene gesammelt. Und auch familiär ist er beim Thema Feuerwehr im positiven Sinne vorbelastet. „Mein Opa war in den Achtziger- und Neunzigerjahren schon Ortsbrandmeister hier im Dorf“, berichtet Wilhelm.

„Ich bekomme mehr E-Mails“

Hat sich denn für den 36-Jährigen schon etwas geändert in den ersten Wochen im neuen Amt? „Ich bekomme deutlich mehr E-Mails“, sagt Wilhelm und lacht. Das bedeutet also mehr Verwaltung, die Wilhelm „Kümmerarbeit“ nennt. Dazu gehört auch die Planung von Videokonferenzen, denn persönliche Treffen sind auch bei den Feuerwehren in Garbsen wegen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie derzeit verboten.

So sah die Wache der Feuerwehr Schloß Ricklingen früher aus. Quelle: Repro: Gerko Naumann

Und zu besprechen gibt es einiges bei der Feuerwehr in Schloß Ricklingen. Wie fast alle Wachen ist auch die an der Voigtstraße zu klein. Das hat eine Begehung bei der Erstellung des sogenannten Feuerwehrbedarfsplans noch einmal zweifelsfrei ergeben. Wilhelm und seine Kameraden merken das vor allem daran, dass alle 41 vorhandenen Spinde für die Ehrenamtlichen besetzt sind. „Das ist in gewisser Hinsicht ein Luxusproblem, weil wir nicht immer so viele Aktive hatten“, sagt der neue Ortsbrandmeister. Auf der anderen Seite sieht er aber auch die Gefahr, demnächst etwa motivierte Quereinsteiger vertrösten zu müssen, weil einfach der Platz fehlt.

Neuer Stellvertreter ist Oberarzt

Ein Paradebeispiel für diese Kategorie ist Wilhelms’ neuer Stellvertreter. Der heißt Sebastian Zenz und ist im Hauptberuf Oberarzt im Henriettenstift in Hannover. Der 44-Jährige ist vor ein paar Jahren nach Schloß Ricklingen gezogen. Wenig später hat er sich mit ein paar Gleichgesinnten bei der Feuerwehr angemeldet. „Deshalb fehlen mir für die Führungsposition auch noch ein paar Lehrgänge, die ich nachholen werde, wenn das wieder möglich ist“, sagt Zenz.

So sieht die Wache der Feuerwehr Schloß Ricklingen heute aus. Quelle: Gerko Naumann

Seine berufliche Erfahrung kommt dem Mediziner bei dem Ehrenamt zugute. Bei den rund 50 Einsätzen pro Jahr geht es auch regelmäßig darum, verletzten oder kranken Menschen in Notsituationen zu helfen. „Wir sind ja meist noch vor dem Rettungsdienst vor Ort, dann werde ich natürlich nach vorn geschickt, um Erste Hilfe zu leisten“, berichtet der 44-Jährige.

Boenchen wird für Einsatz geehrt

Der ehemalige Feuerwehrchef Boenchen will seine Nachfolger auch weiterhin unterstützen und bleibt der Feuerwehr treu. Dennoch ist er froh, nicht mehr an der Spitze zu stehen. „Es wurde mir neben meinem Beruf auf Dauer einfach zu zeitintensiv. Und man will ja auch mal Zeit für die Familie haben“, sagt er.

Für seine Verdienste in 14 Jahren als Ortsbrandmeister ist der 57-Jährige vom Rat der Stadt Garbsen bereits zum Ehrenortsbrandmeister ernannt worden. Auf die offizielle Verkündung will Nachfolger Wilhelm aber noch warten: „Ich werde ihm die Urkunde nicht in irgendeine Kamera zeigen. So eine wichtige Auszeichnung kann man nur persönlich übergeben.“

Von Gerko Naumann