Schwerer Unfall auf der B6 bei Frielingen in Garbsen: Eine 22-jährige Frau ist am Sonnabendmittag ums Leben gekommen. Der Wagen der jungen Frau aus Neustadt kam laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Nach derzeitigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war die junge Frau gegen 13.15 Uhr mit einem Renault Clio auf der B 6 aus Neustadt kommend in Richtung Hannover unterwegs. In der langgestreckten Rechtskurve vor der Ausfahrt Frielingen kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen geriet auf den Grünstreifen und schleuderte nach rechts gegen einen Baum am Straßenrand. Die Fahrerin wurde eingeklemmt, erlitt tödliche Verletzungen und starb an der Unfallstelle.

B6 war wegen Unfall gesperrt

Während der Unfalluntersuchung war die B 6 in Richtung Hannover mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei leitete Autofahrer über Bordenau zur Auffahrt Frielingen. Weil nicht klar ist, was den Unfall ausgelöst hat, sucht der Verkehrsunfalldienst Hannover Zeugen. Die Ermittler sind unter (0511) 109-1888 erreichbar.

