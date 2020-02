Auf der Horst

Wie entsteht eine Band? Es fängt klein an. Man trifft sich mit Freunden und spielt zusammen, probiert aus und hat Spaß an der Musik. Der Garbsener Kinder- und Jugendverieté-Verein Träumer, Tänzer und Artisten (TTA) präsentiert in seiner Gala „Zirkus ist Musik“ das Entstehen der Band „The Triangle Allies“, kurz: TTA. Die musikalisch-akrobatische Show beginnt am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr in der Aula am Schulzentrum Planetenring.

Von den ersten Auftritten als Straßenmusiker über die Entdeckung durch einen Musikmanager, über Castings, erste kleinere Gigs bis hin zu Auftritten bei großen Festivals spielen die Akteure von TTA ihre phantasievolle Geschichte über „The Triangle Allies“. Musikalische Darbietungen wechseln sich ab mit Theaterszenen der rund 60 Akrobaten. Seiltänzer und Artisten sorgen am Trapez, an den Ringen und am Vertikaltuch für Nervenkitzel. Clowns liefern Slapstick-Einlagen, Jongleure zeigen Kunststücke mit Bällen und Diabolos.

Artisten sind zwischen sechs und 27 Jahre alt

„Das Gala-Leitungsteam hat zusammen mit Teamleiterin Annika Schimetzek eine wunderbare Show gestaltet“, sagt Lars Blume, stellvertretender TTA-Vorsitzender. Besonders beeindruckt ist er davon, dass etliche der zwischen sechs und 27 Jahre alten Artisten ihre musikalischen Fähigkeiten mit in die Akrobatik-Show einbringen wollten. Die Jung-Akrobaten spielen unter anderem auf dem Piano, am Cello, an der peruanischen Cajon und der Gitarre. Koordiniert hat das Projekt Tabea Zimmermann von der CircO Kompany Hannover.

Info: Die Gala „Musik ist Zirkus“ des Kinder- und Jugendzirkus „Träumer, Tänzer und Artisten“ beginnt am Sonntag, 1. März, um 11 Uhr in der Aula am Schulzentrum Planetenring. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Die Aufführung dauert inklusive Pause voraussichtlich bis 13.30 Uhr. Reservierungen sind möglich unter Telefon (05131) 560337 und per E-Mail an info@tta-ev.de.

Von Gabriele Gerner