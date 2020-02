Berenbostel

Gleich zwei geparkte Autos hat der unbekannte Fahrer eines weißen Transporters der Marke Citroën am späten Abend des 3. Februars gerammt und beschädigt. Wie die Polizei Garbsen jetzt mitteilte, wurde der Transporte mithilfe von Zeugenaussagen gefunden – von dem Fahrer fehlt allerdings jede Spur. Gegen ihn wird wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort entwickelt.

Eine 24-Jährige und ein 32-Jähriger hatten die Tat in der Straße Neuer Landweg beobachtet. Am Tattag, einem Montag, gab es laut ihren Aussagen zunächst gegen 23 Uhr einen lauten Knall. Die Zeugin konnte vom Fenster aus sehen, wie der Transporter in Höhe der Hausnummer 26 gegen einen geparkten schwarzen BMW fuhr. Der Fahrer habe zwar angehalten, sei aber nicht ausgestiegen und nach kurzer Zeit in Richtung der Osterwalder Straße weitergefahren, erklärte die Zeugin.

Transporter beschädigt zweiten BMW

Der 32-Jährige wiederum beobachtete, wie der Transporter in Höhe der Hausnummer 32 gegen einen weiteren schwarzen BMW fuhr, der dort ebenfalls abgestellt war. Auch dabei habe es laut geknallt.

Kurze Zeit später fand die Polizei den unverschlossenen und beschädigten Transporter quer auf dem Gehweg Liebermannstraße/Neuer Landweg. Von dem Fahrer war nichts zu sehen. Der Schaden an den beiden beschädigten Autos beträgt rund 12.000 Euro.

Da der Fahrer des Transporters noch immer nicht gefunden wurde, werden mögliche weitere Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 in Verbindung zu setzen. Die Polizeistation Berenbostel ist tagsüber unter Telefon (05131) 463190 zu erreichen.

Von Linda Tonn