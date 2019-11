Heitlingen

Zum ersten Mal gibt es beim Heitlinger Herbst auch Poetry Slam zu sehen. Am Freitag, 8. November, ist das Trio Dames Blonde bei der Kulturreihe zu Gast. Beginn ist um 20 Uhr im ehemaligen Pferdestall des Guts Heitlingen der Familie Thiele, Vor den Höfen 40. Der Vorverkauf ist eröffnet.

„James war gestern – Poetry in allen Lebenslagen“ haben die Frauen von Dames Blonde ihr neues Programm genannt. Die Youtuberin Rita Apel aus Bremen hat schon Slam-Wettbewerbe gewonnen und wird den Abend mit ihren Kolleginnen Insa Kohler ( Berlin) und Annika Blanke ( Oldenburg) als Trio bestreiten. Alle drei Künstlerinnen sind echte Wortakrobatinnen: Inbesondere Apel, pensionierte Lehrerin aus Bremen, hat eine ganz erstaunliche Erfolgsgeschichte in der Poetry-Slam-Szene zu verzeichnen.

Apel siegte 2014 bei den Landesmeisterschaften Bremen und Niedersachsen im Poetry Slam und erreichte 2018 bei den deutschsprachigen Meisterschaften das Halbfinale. „ Rita Apel trifft in Themenwahl, Ton und Sprache auf ganz lockere, natürliche Weise den Nerv der jungen Generation“, versprechen Dieter Albrecht und Günter Tegtmeyer, Organisatoren des Heitlinger Herbstes.

Ihr Markenzeichen sei eine durchaus auch mal bissige, bisweilen drastische Mischung aus Naivität, schwarzem Humor und einer Prise Anarchie, vor allem aber ihre diebische Freude an Wortspielereien.

Blanke, Jahrgang 1984, ist Autorin, Slammerin und Lehrerin für Deutsch und Englisch. Sie steht regelmäßig auf den verschiedensten Bühnen der Welt – von Westrhauderfehn bis Wien und von Norderney bis New York City. Insa Kohler, geboren 1986 in Oldenburg, lebt als Autorin und Journalistin in Berlin. Seit 2010 tritt sie auf Poetry Slams und Lesebühnen auf.

Das Trio will sich an diesem Abend beim Heitlinger Herbst in Themenblöcken quer durch alle Lebenslagen bewegen – und zwar mit einem hohem Wiedererkennungswert.

Info:Karten kosten 16 Euro und sind hier erhältlich: Meyerhoff Uhren & Schmuck, Osterwald, Telefon (0 51 31) 5 21 09, Tui Reisecenter, Rote Reihe, Berenbostel, Telefon (0 51 31) 88 84; Kulturbüro im Rathaus, Telefon (0 51 31) 70 76 50; Wulfs Bücherbörse im Shopping- Plaza, Telefon (0 51 31) 47 60 50. Platzreservierungen sind nicht möglich.

Von Jutta Grätz