Für Thomas Cremer, den Garbsener Ortsbrandmeister, war 2020 ein Jahr der Kraftanstrengungen. „Die ersten zwei Monate dachten wir, dass alle unsere Planungen an Übungsdiensten und Veranstaltungen vorbereitet sind“, sagt er. Drei Maibäume sollten aufgestellt werden, ein Besuch der Partnerfeuerwehr Markoldendorf stand an, ein Sommerfest war in Aussicht. Doch dann kam die Corona-Pandemie und stellte die Einsatzkräfte vor neue Herausforderungen: Keine Treffen mehr, keine Ausbildung – dafür aber die Verantwortung, die Ortsfeuerwehr Garbsen auch in einer Pandemie einsatzbereit zu halten.

„Wir haben schnell viele Maßnahmen getroffen“, sagt Cremer. Fördernde Mitglieder und Mütter nähten Alltagsmasken, die Führungskräfte und das Ortskommando kamen virtuell zusammen, bei Einsätzen musste streng auf Abstände und Gruppengrößen geachtet werden. Denn die Pandemie legte zwar den Alltag der Menschen in Garbsen zeitweise komplett lahm – die Arbeit für die Einsatzkräfte blieb aber nach wie vor hoch. „Bei anderen Feuerwehren hat sich Corona auf die Zahl der Einsätze ausgewirkt“, sagt Cremer. „In Garbsen nicht.“

Weniger Unwetter , mehr Kleinbrände

312-mal mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Garbsen ausrücken, 2019 zählte sie nur 288 Einsätze. „ Unwetter hatten wir in diesem Jahr weniger“, sagt Sprecher Stefan Müller. Dafür habe die Zahl der Tierrettungen mit 15 zugenommen, auch die Einsätze bei Gebäude-, Wohnungs- und Kellerbränden seien mehr geworden. „Auffällig ist die Verdopplung der sogenannten Kleinbrände“, sagt Ortsbrandmeister Cremer. Waren es 2019 noch 27, ist die Zahl auf 61 angestiegen. „Das ist einer Zunahme von Containerbränden in Auf der Horst und Berenbostel geschuldet.“

Gleich zu Beginn des Jahres 2020 war die Feuerwehr bei einem Dachstuhlbrand am Saturnring in Auf der Horst im Einsatz. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Größere Einsätze waren der Einsturz des Daches der Versöhnungskirche im April, sowie ein Dachstuhlbrand am Saturnring und ein Brand mit einem Toten bereits zu Beginn des Jahres. „42 Personen wurden durch uns gerettet beziehungsweise in Sicherheit gebracht“, so Cremer. Für neun Menschen sei die Hilfe zu spät gekommen. Insgesamt seien die Mitglieder 5010 Stunden im Einsatz gewesen. „Und das ist nur die Zeit im Einsatz“, sagt Cremer. Dazu kämen Tausende Stunden für Ausbildung und Fahrzeugpflege.

Allerdings sei nach wie vor Unterstützung notwendig, so der Ortsbrandmeister. Die Verwaltung habe zwar einen zweiten Gerätewart zugestimmt, die Stelle sei aber noch nicht ausgeschrieben worden. „Ein zweiter Gerätewart würde das Ehrenamt entlasten“, sagt Cremer.

Feuerwehr ehrt langjährige Mitglieder Bei ihrer virtuellen Jahresversammlung am 2. Januar 2021 hat die Ortsfeuerwehr Garbsen auch langjährige Mitglieder geehrt. Zudem wurden zahlreiche Einsatzkräfte befördert. Gerd Kleine und Werner Wille sind bereits seit 70 Jahren Mitglied der Feuerwehr Garbsen. Sie wurden ebenso geehrt wie Jobst Rosemeyer für 50 Jahre und Thomas Cremer und Ulf Kreinacker für 40 Jahre Mitgliedschaft. Marcel Ochmann wird zum Brandmeister befördert, Tim Schneider zum Hauptlöschmeister und Sonja Cremer zur ersten Hauptfeuerwehrfrau. Oberfeuerwehrfrau, beziehungsweise -mann dürfen sich nun Julian Cremer, Sina Tegtmeyer und Hilke Backhaus nennen. Befördert zur Feuerwehrfrau und zum Feuerwehrmann wurden: Jaqueline Titze, Pascal Nemeth, Pascal Cremer, Ramona Gloger und Alina Papendieck.

Anders als in anderen Garbsener Vereinen verzeichnet die Ortsfeuerwehr allerdings in diesem Corona-Jahr keinen Mitgliederrückgang. Die aktive Abteilung zählt 99 Mitglieder, dazu kommen 17 Mitglieder in der Ehrenabteilung, 266 fördernde Mitglieder, 27 in der Jugendfeuerwehr und 29 Mitglieder in der Kinderfeuerwehr. „Obwohl die Ausbildung monatelang ruhte, sind alle geblieben“, sagt Cremer. Für die Kinderfeuerwehr gebe es sogar eine Warteliste.

Ortsfeuerwehr hat ein neues Boot

Positiv sieht der Ortsbrandmeister auch, dass die Feuerwehrbedarfsplanung erste Früchte trägt: Es wurden zwei neue Fahrzeuge angeschafft, seit Anfang Dezember 2020 können die Mitglieder für Rettungen etwa auf dem Mittellandkanal ein neues Boot nutzen, das erste neue Hilfeleistungslöschfahrzeug ist im Bau.

Auch im Jahr der Pandemie sei die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr nie bedroht gewesen, sagt Cremer. „Wir hatten keine Corona-Infektionen in unserer Reihen.“ Auch die Ausbildung der Ehrenamtlichen sei so gut aufgestellt, dass die Zwangspausen verkraftet werden konnten. „Was leidet, ist die Kameradschaft“, so der Ortsbrandmeister. „Das tut uns derzeit viel mehr weh.“

