Die Üstra weitet ihren kostenlosen Fahrgast-Begleitservice auf das Gebiet der Regiobuslinien in Garbsen aus. Menschen mit Einschränkungen beim Sehen oder Bewegen können darauf zurückgreifen. Der Service muss drei bis vier Tage vorher gebucht werden.

Praktische Unterstützung: Fahrgastbegleiter (rechts und links jeweils mit Warnweste) helfen Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind künftig auch in Regiobuslinien in Garbsen. Quelle: Nadine Wolter (Archiv)