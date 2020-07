Garbsen

Das Amt des Stadtbrandmeisters bleibt in bewährten Händen: Ulf Kreinacker steht weitere sechs Jahre an der Spitze der Feuerwehr der Stadt Garbsen. Bei einer außerordentlichen Dienstsitzung im Juni wurde er von den Mitgliedern in seinem Amt bestätigt. Tatsächlich ernannt wurde er in der Ratssitzung am Montag. Kreinacker ist seit 2014 Stadtbrandmeister.

Wellmanns ist neuer Stellvertreter

Stellvertreter Thorsten Wagner stand allerdings nicht mehr für das Amt zur Verfügung. Er beendet seine Dienstzeit am 31. Juli. An seine Stelle rückt Nils Wellmanns. Zum zweiten Stellvertreter des Stadtbrandmeisters wurde Rouven Schmitt ernannt. Beide wurden in der Ratssitzung ebenfalls für die Dauer von sechs Jahren zu Ehrenbeamten ernannt.

Der Stadtbrandmeister stellt in der Stadt Garbsen den Brandschutz sicher. Er sorgt für die Verwaltung der Feuerwehren, einen geordneten Dienstbetrieb und vertritt die Belange der ihm unterstellten Feuerwehrleute.

Von Linda Tonn