Garbsen-Mitte

Nach einer Verordnung der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten der Länder sind die Regeln zum Schutz vor dem Coronavirus wieder verschärft worden. Demnach sollen Kontakte beschränkt, die Gastronomie geschlossen und Freizeitaktivitäten heruntergefahren werden. Was halten Besucher des Nordwest-Zentrums in Garbsen-Mitte von den Verfügungen? Wir haben sie gefragt.

Martin Molter (52), Wedemark. Quelle: Anke Lütjens

Martin Molter (52), Wedemark:

„Gut finde ich das nicht, aber wenn das so sein muss, ist das eben so. Wir können das nicht ändern und müssen lernen, damit zu leben. Ich habe keine Ahnung, ob wir das auf diese Weise schaffen werden. Ich meide möglichst größere Menschenansammlungen und bleibe lieber zu Hause. Ich arbeite im Krankentransport und bin in Kurzarbeit.“

Annemarie Schotteck (49), Langenhagen. Quelle: Anke Lütjens

Annemarie Schotteck (49), Langenhagen:

„Das ist richtig so. Wir müssen uns selbst und andere schützen, vor allem die Älteren. Egoismus bringt uns jetzt nicht weiter. Letztens habe ich mich mit einem Herrn angelegt, der keine Maske trug. Der hat mich übel beschimpft. Ich finde, dass das Aggressionspotenzial gestiegen ist. Es sind bereits weniger Menschen in den Geschäften.“

Michell Kobierske (25), Hannover. Quelle: Anke Lütjens

Michell Kobierske (25), Hannover:

„Wenn das so ist, müssen wir uns daran halten, um uns selbst und andere zu schützen. Das sollte man schon ernst nehmen. Mir tun vor allem die Gastronomen und die Kinobetreiber leid, weil sie erneut schließen müssen. Das werden sicherlich einige finanziell nicht überleben. Persönlich bin ich von den Maßnahmen nicht betroffen.“

Von Anke Lütjens