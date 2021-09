Berenbostel

Wo und wie engagieren sich Menschen, Vereine und Unternehmen in Garbsen für Natur- und Umweltschutz? Und was kann jeder einzelne tun, um seinen Beitrag zu leisten? Um diese Fragen geht es am Sonntag, 26. September bei der Umweltmesse „Nature“ im Gewerbegebiet Garbsen-Ost rund um Möbel Hesse, die mit einem verkaufsoffenen Sonntag verknüpft ist.

Beginn des Aktionstages ist um 11 Uhr. Der Verkauf in den Geschäften Möbel Hesse, Multipolster, Dänisches Bettenlager und Möbelhaus Roller ist auf Bitten der Kirchengemeinden auf 13 Uhr gelegt worden.

Die Themen Nachhaltigkeit und Ökologie stehen in seinem Unternehmen schon lange auf der Agenda weit oben, sagt Möbel-Hesse-Chef Robert Andreas Hesse. „Damals wussten wir noch nicht, dass das einmal das wichtigste Thema im Wahlkampf wird“, sagt Hesse. In dem jetzt geplanten Umfang sei das Programm der Umweltmesse einmalig.

ADFC radelt zu den Blühwiesen

An der Messe sind Experten und Partner aus Garbsen und Hannover beteiligt. Zu ihnen gehören etwa die Radfahrerinnen und Radfahrer vom AFDC Garbsen/Seelze. Deren Mitglieder codieren unter anderem Fahrräder, die die Gäste mitbringen.

Die Blühwiesen im Stadtpark sind ein Ziel der Radtour. Quelle: Gerko Naumann

Damit können sie sich ab 14 Uhr auch gleich zu einer sogenannten Blühwiesentour aufmachen. „Die Strecke ist etwa 25 Kilometer lang, wir machen an Wiesen unter anderem im Stadtpark und in Osterwald Halt“, kündigt Karl-Heinz Giese vom ADFC an. Der Ausflug ist zudem mit einem Gewinnspiel verbunden – prämiert wird das schönste Blühwiesen-Foto, das per E-Mail an marketing@moebel-hesse.de oder bei Instagram mit der Verlinkung @moebelhesse eingeht.

Stadtwerke informieren über Elektromobilität

Beim Aktionstag präsentieren sich auch die Stadtwerke Garbsen. Das Unternehmen informiert über die Themen Fotovoltaik, Ökostrom und Elektromobilität, kündigt Geschäftsführer Daniel Wolter an. Zu sehen sind außerdem Bilder und Fotos Garbsener Künstlerinnen und Künstler des Kulturnetzwerkes, die sich auf ihre Weise Gedanken zur Vergangenheit und Zukunft der Erde gemacht haben.

Gartenplanerin Kerstin Holznagel will den Gästen sinnvolle Alternativen zu Schottergärten aufzeigen. „Ich nenne sie eher Steinwüsten. Die sind für die Natur katastrophal“, sagt Holznagel. Sie will deshalb Pläne für Staudengärten vorstellen, die wenig Pflege erfordern. Wie sie sich dem Umweltschutz widmen, zeigen außerdem Schülerinnen und Schüler des Johannes-Kepler-Gymnasiums, der Nabu Garbsen, der Imkerverein Osterwald, die evangelische Jugendwerkstatt Garbsen und die Klimaschutzagentur der Region Hannover.

Maximal 1000 Gäste gleichzeitig erlaubt

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass auf dem gesamten Gelände zwischen dem Naturpavillon und dem Küchencenter von Möbel Hesse die aktuellen Corona-Regeln gelten, nicht aber die 3-G-Regel. Es dürfen sich maximal 1000 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig im Freien aufhalten.

Von Gerko Naumann