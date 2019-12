Altgarbsen/Berenbostel

Am Sonnabend haben sich in der Zeit von 17.30 Uhr bis 18.40 Uhr bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Reihenhaus in der Haydnstraße verschafft. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie die Terrassentür auf. Zum Diebesgut können bislang keine Angaben gemacht werden.

Bereits in der vergangenen Woche, in der Zeit von Donnerstag, 10 Uhr, bis Freitag, 14 Uhr, ist in einem Einfamilienhaus in der Straße Neuer Landweg in Berenbostel eingebrochen worden. Polizeiangaben zufolge gelangten die Täter durch ein Fenster ins Haus. Sie nahmen Schmuck in Bargeld mit.

Die Polizei sucht in beiden Fällen nach Zeugen und bittet um Hinweise unter Telefon (05131) 701 4515.

Von Linda Tonn