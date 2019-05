Havelse/Meyenfeld

Die Polizei bittet nach zwei Einbrüchen in Garbsen um Mithilfe: In der Nacht zu Sonnabend hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Supermarkt neben dem Wilhelm-Langrehr-Stadion an der Hannoverschen Straße auf. Im Inneren versuchten sie, eine Scheibe mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Das gelang ihnen nicht. Nach dem ersten Stand der Ermittlungen wurde nichts gestohlen.

Einbruch in Haus in Meyenfeld

Eine zweite Tat hat sich bereits am Freitag in der Zeit zwischen 10.30 und 13.30 Uhr in Meyenfeld abgespielt. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu einem Einfamilienhaus am Speckmannsweg. Dazu hebelten sie ebenfalls ein Fenster auf. Abschließend durchsuchten sie die Räume nach Wertgegenständen. Zum Wert der Beute können die Ermittler noch keine Angaben machen.

Zeugen sollen sich melden

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen um Hinweise. Die werden in der Inspektion in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 entgegengenommen.

Von Gerko Naumann