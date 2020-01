Stelingen

Bislang unbekannte Täter sind in ein Mehrfamilienhaus in der Straße An der Trift in Stelingen eingebrochen. Wie die Polizei Garbsen mitteilte, nahmen sie Schmuck und eine Playstation mit. Die Tat ereignete sich am vergangenen Donnerstag in der Zeit zwischen 13 und 21 Uhr.

Die Täter kletterten über ein Terrassengeländer auf eine knapp zwei Meter hohe Fensterfront und gelangen über ein auf Kipp stehendes Fenster ins Innere des Hauses. Die Polizei Garbsen bittet um Hinweise unter Telefon (05131) 7014515.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Garbsen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Linda Tonn