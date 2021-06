Havelse

In der Zeit von Sonnabend, 23 Uhr, bis Sonntag, 8 Uhr, haben Unbekannte sechs geparkte Autos in der Straße Schäferdamm in Havelse beschädigt. Angaben der Polizei Garbsen zufolge zerkratzten sie den Lack an Fahrerseite, Kofferraum und Motorhauben mit einem spitzen Gegenstand. Der Gesamtschaden liegt in einem fünfstelligen Euro-Bereich.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 zu melden.

Von Linda Tonn