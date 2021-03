Berenbostel

Ein Einbrecher hat am Wochenende in einem Blumengeschäft in Berenbostel 200 Euro erbeutet. Nach Angaben der Polizei in Garbsen spielte sich die Tat ab zwischen Sonnabend, 14.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr. Der Unbekannte schlug ein Fenster zu einem Lagerraum an der Dorfstraße ein und nahm das Geld daraus mit. Die Polizei hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Die melden sich unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann