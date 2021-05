Berenbostel

Durch Zufall hat eine 28-jährige Frau aus Berenbostel am Dienstagabend beobachtet, wie sich ein bislang unbekannter Mann an ihrem Auto zu schaffen machte. Angaben der Polizei Garbsen zufolge hatte sie den VW Lupo auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in Berenbostel in der Siemensstraße abgestellt. Von ihrer Wohnung aus konnte sie den Parkplatz überblicken.

Als die Frau um 21.15 Uhr aus dem Fenster schaute, stellte sie fest, dass der Wagen auf einer Seite aufgebockt war und ein Mann neben dem Fahrzeug kniete. Gemeinsam mit ihrem Mann sei sie zum Parkplatz gelaufen und habe laut gerufen, sagte sie der Polizei.

Daraufhin sei der Unbekannte aufgestanden und in einen wartenden Pkw gestiegen. Die Heckklappe des Fluchtfahrzeuges sei geöffnet gewesen. Aus dem Kofferraum seien dann ein Einkaufstrolley und eine Autobatterie herausgefallen.

Fluchtfahrzeug ist ein grauer Renault Kangoo

Später wurde festgestellt, dass es der Täter offensichtlich auf den Katalysator des VW Lupo abgesehen hatte. Der VW Lupo war bereits mit einem Wagenheber angehoben worden, und es lag eine Säge unter dem Fahrzeug bereit.

Bei dem grauen Fluchtfahrzeug konnte kein Kennzeichen abgelesen werden. Es handelt sich laut Polizei vermutlich um einen Renault Kangoo. Der mutmaßliche Täter ist etwa 40 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er hat dunkle Haare und einen Drei-Tage-Bart und trug eine helle Hose, ein graues Oberteil mit Weste und schwarze Schuhe. Der Fahrer des Fluchtwagens konnte nicht gesehen werden.

Zeugen sollten sich melden

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Garbsen unter Telefon (05131) 7014515 in Verbindung zu setzen. Die Polizeistation Berenbostel ist tagsüber unter Telefon (05131) 463190 zu erreichen.

Von Linda Tonn