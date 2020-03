Berenbostel

Die Idee, einen Gottesdienst aufzunehmen und ins Internet zu bringen, hatte Pastor Ewald Grossmann schon länger. „Aber das war mehr so ein fixer Gedanke für die Zukunft“, sagt er. Schneller als gedacht ist dieser Gedanke nun auch Realität geworden. Infolge der Ausbreitung des Coronavirus haben Kirchen im ganzen Land ihre Gottesdienste abgesagt, so auch die evangelische Gemeinde St. Stephanus in Berenbostel. Dort war allerdings schnell klar: „Wir wollen – wenn möglich – die Gottesdienste regelmäßig weiterführen.“ Und so steht Grossmann im Talar an einem Mittwochnachmittag in der leeren Kirche und spricht die Begrüßung für den sonntäglichen Gottesdienst in eine Kamera.

Brüder steuern die Aufnahme

„Willkommen zum zweiten Onlinegottesdienst“, sagt Grossmann. „Schön, dass wir uns alle haben.“ Nach fast drei Minuten ist die Aufnahme abgeschlossen. „War das gut?“, so die unsichere Frage in Richtung der beiden Aufnahmeleiter. Die Brüder Daniel und Jonathan Morgner steuern das Mischpult und die insgesamt drei Kameras. Musiker und Chorleiter Daniel Morgner spielt außerdem Stücke am Klavier und koordiniert die Lieder der beiden Sängerinnen, die ebenfalls aufgezeichnet werden.

Pastor Ewald Grossmann ist erstaunt, wie schnell sich das ehrgeizige Projekt umsetzen lässt. Quelle: Linda Tonn

„Ich habe gerade unerwartet viel Zeit“, sagt der Student, der kurz vor seiner Masterarbeit steht. Auch für seinen Bruder war schnell klar, dass er sich am Projekt Onlinegottesdienst beteiligen will. Der 16-jährige Schüler Julian Fuchs kümmert sich um den Schnitt. Pro Gottesdienst kommen etwa vier Stunden Material zusammen, denn die Aufnahmen werden aus verschiedenen Perspektiven gemacht. Daraus bastelt Fuchs den rund 40-minütigen Gottesdienst zusammen.„Um nicht zu viele Menschen in einem Raum zu haben, nehmen wir etappenweise auf“, sagt Jonathan Morgner. Nacheinander bestellt er Pastor Grossmann, die Lektorin, den Prediger und die Sängerinnen ein.

Mehr als 300 Zuschauer

„Weil wir uns gerade nicht sehen dürfen und können, soll zumindest am Bildschirm ein Gemeinschaftgefühl entstehen“, wünscht sich Pastor Grossmann. Mehr als 300 Gläubige haben den ersten Onlinegottesdienst auf der Internetseite der Kirchengemeinde verfolgt. Am Sonntag, 29. März, wird dort um 10 Uhr – zur üblichen Gottesdienstzeit – die nächste Messe hochgeladen. „Die positiven Reaktionen haben uns bestärkt“, sagt Grossmann. Allerdings seien auch kritische Anregungen für die kommenden Gottesdienste eingegangen: Der Ton der Predigt sei zu leise gewesen, die Kerzen waren nicht angezündet, der Kirchenraum sei zu wenig beleuchtet. „Das Gute ist, dass wir weiter lernen können und besser werden“, sagt Grossmann.

Er sei erstaunt und dankbar, dass die Umsetzung dieses ehrgeizigen Projektes in seiner Gemeinde so gut funktioniere, so Grossmann. „Wir haben vor längerer Zeit der Kirchenband Geld für ein Mischpult zur Verfügung gestellt, das kommt jetzt wunderbar zum Einsatz.“ Die Kameras stellen Daniel und Jonathan Morgner zur Verfügung. Auch für die beiden ist es ein langsames Herantasten an das optimale Licht, den besten Ton und eine gute Position des Sprechers.

Alle Gottesdienstteile werden einzeln aufgezeichnet. Quelle: Linda Tonn

Wenige Schnitte und Wiederholungen

Ein wenig herrscht in der Kirche eine Stimmung wie beim Film. Läuft die Aufnahme, müssen alle mucksmäuschenstill sein. Immer wieder werden Sätze wie „Ton läuft“ oder „Alle auf Position“ in den Raum geworfen. „Bislang ist es uns gelungen, fast ohne Schneiden und Wiederholungen aufzunehmen“, sagt Jonathan Morgner. Der Gottesdienst sei weitestgehend live.

Bislang. „Ich glaube, ich habe eben den falschen Psalm vorgelesen“, sagt Pastor Grossmann. „Das müssen wir noch einmal neu machen.“ An diesem Tag ist das in der Kirche St. Stephanus kein Problem.

Der Online-Gottesdienst ist jeden Sonntag ab 10 Uhr auf der Internetseite der Kirchengemeinde unter www.stephanusgemeinde.info abrufbar.

Von Linda Tonn