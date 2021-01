Altgarbsen

Die Polizei Garbsen sucht Zeugen nach einem ungewöhnlichen Verkehrsunfall an der Einmündung der Rostocker Straße zur Gutenbergstraße. Angaben zufolge waren die Beamten am Sonnabendmorgen gegen 4.30 Uhr an die Unfallstelle gerufen worden. An einem Restaurant hatte ein unbekannter Fahrer die Einfriedungsmauer stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 5000 Euro.

Etwa 220 Meter entfernt entdeckten die Beamten einen massiv beschädigten grauen Seat Alhambra. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Wurde das Auto gestohlen?

Das Fahrzeug gehört einem 41-jährigen Garbsener, der allerdings angab, dass er das Fahrzeug abends in der Händelstraße abgestellt und nicht mehr bewegt hatte. Er geht davon aus, dass ein oder mehrere Unbekannte das Auto unbefugt genutzt hatten.

Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und unbefugter Ingebrauchnahme gegen Unbekannt eingeleitet und sucht nach Zeugen. Wann genau der Unfall passiert ist, kann nicht eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Linda Tonn