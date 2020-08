Garbsen-Mitte

Als Mitte März große Unternehmen ihre Produktionen herunterfahren mussten und keine Personen mehr von außen hineinlassen durften, fiel für Tobias Heinen und sein Team plötzlich die komplette Arbeitsgrundlage weg. Heinen ist Geschäftsführer des Unternehmens Grean, das vom Produktionstechnischen Zentrum Hannover (PZH) in Garbsen aus mittelständische Unternehmen in ganz Deutschland berät. Darunter befinden sich Firmen wie das Göttinger Unternehmen Sartorius, der hannoversche Maschinenbauer Troester und die Firma Böllhoff mit Sitz in Bielefeld.

Die Firma ist vor zehn Jahren aus dem Institut für Fabrikanlagen und Logistik (IFA) der Leibniz Universität hervorgegangen und zählt zehn feste Mitarbeiter.

Anzeige

„Unsere Arbeit ist eine Dienstleistung“, sagt Geschäftsführer Heinen. Die Firma hat sich zum Ziel gesetzt Prozesse in großen Fabrikanlagen zu verbessern. „Wenn Firmen wachsen, erweitern sie oft ihre Anlagen“, erklärt er. „Allerdings werden Materialflüsse und Arbeitsschritte nicht angepasst, weswegen die Produktion ineffizient wird. Dann kommen wir ins Spiel.“ Neben der Optimierung helfen Heinen und seine Mitarbeiter Unternehmen auch bei der Planung von Fabriken.

Weitere HAZ+ Artikel

Doch mit Corona wurde erst einmal alles anders. „Statt Kapazitäten zu erhöhen, fragten Produktionsunternehmen sich, wie Kosten gesenkt und Verschwendung vermieden werden können“, sagt Ingenieur Heinen.

„Ich werde in Zukunft die Frage nach den Lagerbeständen lauter stellen“: Tobias Heinen ist Geschäftsführer von Grean in Garbsen. Quelle: Grean

Studie zu Auswirkung von Corona

Das brachte die Mitarbeiter von Grean auf die Frage, welche Auswirkungen die Krise auf die Unternehmen haben wird – und welche Veränderungen bevorstehen. „Es gab etliche Untersuchungen, wie sich die Pandemie auf die allgemeine wirtschaftliche Tätigkeit auswirkt“, sagt Heinen. „Was aber niemand untersucht hat, war die Frage, was Corona mit den Produktionsunternehmen macht.“

Zwischen Mitte Juni und Mitte Juli hat das Team deshalb 90 Unternehmen aus diesem Bereich befragt. „Wir wollten wissen, wie sie mit der Pandemie umgehen“, so der Ingenieur. „Überrascht“ sei er gewesen von den überwiegend positiven Antworten auf Fragen etwa nach der Auslastung oder der Höhe der Bestände. „Das stand durchaus im Gegensatz zur allgemeinen Wahrnehmung.“

Keine großen Veränderungen

Dennoch zeigte sich auch, dass die Krise bislang keine wirklichen Veränderungen bewirkt hat. „Die meisten Befragten wollten schnell wieder back to business“, sagt Heinen. Für den Ingenieur ist das ein Risiko – vor allem wenn weiterhin an dem Grundsatz von eher wenig Lagerbeständen festgehalten wird. Durch die Abschottung der Länder seien ganze Lieferketten zusammengebrochen. Ohne Vorräte hätte man nicht weiterproduzieren können.

„Bestände sind per se nicht böse“, sagt Heinen. Es sei wichtig, aus der Krise zu lernen. „Ich werde in Zukunft die Frage nach den Lagerbeständen lauter stellen. Was ist billiger: 1000 Teile mehr zu kaufen oder schließen zu müssen?“

Von Linda Tonn