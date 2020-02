Das Unternehmen Endoaccess aus Garbsen-Meyenfeld spendet wegen der Coronavirus-Epidemie Schutzkleidung im Wert von mehr als 20.000 Euro für China. Geschäftsführer Haoxiang He möchte die Masken, Brillen und Desinfektionsmittel mit dem Koffer in sein Heimatland bringen – und ein Zeichen der Solidarität senden.

Coronavirus: Unternehmer aus Garbsen will 30.000 Schutzmasken im Koffer nach China bringen

