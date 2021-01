Berenbostel/Auf der Horst

Quy Hau Mac aus dem Stadtteil Auf der Horst ist erst 21 Jahre alt. Beruflich hat er allerdings schon ein Auf und Ab hinter sich, was so mancher Arbeitnehmer bis zur Rente nicht erlebt. Er betreibt eine Werkstatt inklusive kleinem Laden in Berenbostel, wo er Smartphones repariert und aufbereitet. Sein ereignisreicher Werdegang in den vergangenen Monaten hat natürlich mit der Corona-Krise zu tun, aber nicht nur.

Unternehmerische Fähigkeiten fallen früh auf

Alles begann schon zu Schulzeiten, sagt der junge Mann mit vietnamesischen Wurzeln. Er besuchte zunächst das Johannes-Kepler-Gymnasium, später die IGS Garbsen. „Ein guter Schüler war ich nie. Aber ich bin irgendwie durchgekommen“, räumt Mac ein. Dafür fielen seine technischen und unternehmerischen Fähigkeiten schon im Alter von 17 Jahren auf. Sein erstes eigenes Smartphone ging schon nach wenigen Tagen zu Bruch. Anstatt es reparieren zu lassen, versuchte es Mac selbst. Das gelang erstaunlich gut – der Grundstein für die berufliche Karriere war gelegt.

Schon als Schüler arbeitete Mac nachmittags in der heimischen Werkstatt. Irgendwann setzte er dann voll auf die Selbstständigkeit – und verließ die Schule ohne Abitur. „Ich bin einfach ins kalte Wasser gestiegen, ohne Ausbildung. Ich hatte nur die Erfahrungen aus einigen längeren Praktika“, sagt Mac. Anfang 2020 wagte er den nächsten Schritt und zog mit seiner Werkstatt an die Rote Reihe – und geriet gleich voll in den ersten Corona-Lockdown.

Transporter macht nach 20 Kilometern

Da sein Laden geschlossen war, wollte er spontan auf ein neues Standbein setzen. „Ich habe mir von meiner Familie Geld geliehen und einen gebrauchten Kleintransporter gekauft“, berichtet der 21-Jährige. Damit wollte er eine mobile Werkstatt gründen. Doch das ging schief. „Nach ungefähr 20 Kilometern hat das Auto mit einem Motorschaden schlappgemacht“, sagt Mac. Nun hatte er kein Fahrzeug mehr, dafür Schulden. Aufgeben wollte der junge Mann aber nicht, er kämpfte sich mit Fleiß und Einsatz aus dem Schlamassel heraus, indem er nach seiner eigentlichen Arbeit Pizza auslieferte. „Das waren harte Monate mit zwölf bis 13 Stunden Arbeit pro Tag, aber ich habe alle Schulden zurückbezahlt.“

In seiner Werkstatt setzt Quy Hau Mac (21) im zweiten Lockdown vermehrt auf das Aufarbeiten von gebrauchten Smartphones. Quelle: Gerko Naumann

In der zweiten Jahreshälfte 2020 lief es dann zunächst deutlich besser für den Jungunternehmer. Er zog mit seinem Unternehmen, das mittlerweile QHM Repair Service Garbsen heißt, an die Osterwalder Straße in Berenbostel um. „Die Aufträge wurden immer mehr, und der Umsatz ist in kurzer Zeit auf das Dreifache gestiegen“, sagt er. Doch zum Ende des Jahres kam der zweite Lockdown, und die Zahl der Kunden sank wieder. Mac reagierte und setzte statt der Reparatur vermehrt auf das Aufarbeiten gebrauchter Handys.

An sich eine gute Idee, die ihm aber den nächsten Rückschlag einbrachte. Er kaufte einen größeren Posten gebrauchter Telefone, die er allesamt mühsam in seiner Werkstatt aufarbeitete und über eine Internetplattform erfolgreich zum Verkauf anbot. Die Probleme begannen allerdings beim Versand. „Von 30 Paketen, die ich abgeschickt habe, sind 19 nicht bei den Kunden angekommen“, sagt Mac. Die Pakete sind zwar versichert, das Geld muss Mac den Käufern aber erstmal aus eigener Tasche zurückzahlen. Bis er diese Summe erstattet bekommt, kann es einige Wochen oder sogar Monate dauern. „Zum Glück unterstützt mich meine Familie“, sagt der 21-Jährige.

Der Zubehörladen ist wegen des Lockdowns geschlossen. Quelle: Gerko Naumann

Unterkriegen lässt er sich von den negativen Erfahrungen ohnehin nicht. „Ich sehe es so: Rückschläge können auch Motivation sein. Daraus muss ich lernen und nach vorn blicken“, sagt Mac. Er könnte es sich leicht machen, eine Ausbildung beginnen und als Angestellter anfangen, sagt der Garbsener. Das würde aber seinem Unternehmergeist widersprechen. Deshalb lässt er sich seine ambitionierten Pläne für die Zukunft auch nicht nehmen. „Wenn es wieder bergauf geht, plane ich, einen Mitarbeiter anzustellen“, sagt Mac – und fügt fast schon trotzig hinzu: „Das wird schon. Ich habe mich schließlich immer wieder hochgekämpft.“

Von Gerko Naumann