Garbsen

Nach Starkregenfällen am Freitagabend mussten mehrere Ortsfeuerwehren der Stadtfeuerwehr Garbsen zu fast 40 Einsätzen ausrücken. In den meisten Fällen war das Regenwasser in Keller eingedrungen, lief in Wohnungen oder sammelte sich in Garagen. Schwerpunkte der Einsätze waren die Stadtteile Altgarbsen, Berenbostel, Garbsen-Mitte und Havelse. Die Ortsfeuerwehren Berenbostel, Garbsen, Horst, Meyenfeld und die Funkgruppe der Stadtfeuerwehr waren mit bis zu 70 Kräften von 19.30 Uhr bis nach Mitternacht im Einsatz.

In einigen Kellern stand das Wasser großflächig bis zu über einen halben Meter hoch, teilte Feuerwehrsprecher Stefan Müller mit. Der Einsatz der Ehrenamtlichen zog sich mehrere Stunden hin. Es kamen Wassersauger sowie unterschiedliche Pumpen der Feuerwehr zum Einsatz. An anderen Einsatzstellen war das Wasser nach dem Ende der Regenfälle ebenso schnell von selbst abgelaufen, wie es sich aufgestaut hatte. Hier mussten die Helfer nicht mehr tätig werden.

In der Feuerwache Altgarbsen bildete sich unter der Regie von Stadtbrandmeister Ulf Kreinacker die Einsatzleitung. Diese bekam von der Regionsleitstelle in Hannover die Einsatzstellen per Fax übermittelt. Die Einsatzleitung entschied dann, welche Retter und Fahrzeuge die jeweilige Schadensstelle anfuhren. Die Funkgruppe koordinierte und dokumentierte die Einsätze. Insgesamt waren die Feuerwehren zu 38 Einsätzen ausgerückt.

Zum ersten Einsatz kam es um 19.37 Uhr in Altgarbsen. Im Bereich Deisterstraße/Maschweg hatten die Regenfälle Straßen und Feldwege überflutet. Das Wasser drückte auch mehrere Gullydeckel der Kanalisation hoch. Die Feuerwehr sicherte die Gefahrenstelle ab.

Gegen 21.30 Uhr mussten die Helfer zum Real-Markt in Garbsen-Mitte. Dort hatten sich im Bereich der Warenannahme Wassermassen aufgestaut und drückten gegen die Tür eines Kellergangs. Die konnte dem Druck nicht standhalten, so dass das Wasser in den Gang lief und ihn rund 60 Zentimeter hoch überflutete. Die Ortsfeuerwehren Garbsen und Meyenfeld setzten vier starke Pumpen ein, um das Wasser abzupumpen. Der Einsatz dauerte bis 24 Uhr.

Nach Mitternacht hatte sich die Lage nach Angaben von Müller entspannt. Es gab lediglich noch einen Notfall am Brillantweg, zu dem die Ortsfeuerwehr Berenbostel ausrückte. Die Einsatzleitung wurde gegen 0.20 Uhr aufgelöst.

