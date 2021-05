Garbsen

Die Basis der Grünen in Garbsen hat entschieden: Uwe Mohrhoff wird der Kandidat der Partei für die Bürgermeisterwahl im September. Der 59-jährige Verwaltungsfachmann aus Schloß Ricklingen setzte sich bei einer Versammlung am Blauen See am Freitagabend knapp mit zwölf zu zehn Stimmen gegen den bisherigen Fraktionschef Darius Pilarski durch.

Mohrhoff kennt die Verwaltung gut

„Ich habe abends bei einem Bier alles sacken lassen und kriege seitdem das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht“, sagte Mohrhoff am Tag nach der Wahl. Am Abend zuvor hatte er seine Erfahrung im Bereich der kommunalen Verwaltung hervorgehoben. Von 1994 bis Anfang 2020 war Mohrhoff bei der Stadt Garbsen tätig – zuletzt als Abteilungsleiter in der Bauaufsicht.

Faire Geste: Der unterlegene Kandidat Darius Pilarski (rechts) gratuliert Uwe Mohrhoff. Quelle: Gerko Naumann

Dann wechselte er im Zuge der andauernden Unstimmigkeiten zwischen Bürgermeister Christian Grahl und Stadtbaurat Frank Hauke zur Stadt Wunstorf. Dort ist er aktuell Fachbereichsleiter. „Ich trete aber keinesfalls aus Rachegelüsten gegenüber der Verwaltungsspitze in Garbsen an. Ich will mich für die Stadt einsetzen“, betonte Mohrhoff, der sein gesamtes Leben in Schloß Ricklingen verbracht hat.

Ein eher hellgrüner Kandidat

Politisch ist Mohrhoff hingegen ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Er ist erst vor einem Jahr bei den Grünen eingetreten und bezeichnet sich selbst als „eher hellgrün“ und „bekennenden Autoliebhaber“. Ihm habe die Arbeit der Grünen im Rat und in den Ortsräten in Garbsen schon länger imponiert. „Die Leute haben den Mund zu vielen strittigen Themen aufgemacht, auch wenn es der Verwaltung nicht gefallen hat. Das wiederum hat mir gefallen“, so der Schloß Ricklinger. Er kündigte an, eine „neue Führungskultur“ im Rathaus einzuführen, sollte er Bürgermeister werden. „Ich will mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Gespräch suchen und sie motivieren.“

Lesen Sie auch: Wohin geht die Fahrt nach Corona, Herr Mohrhoff?

Mohrhoffs Kontrahent Pilarski wirkte nach der Wahl ein wenig enttäuscht, gratulierte aber fair als Erster. Ohnehin gab es keinen echten Schlagabtausch zwischen den Konkurrenten, beide zeigten erkennbar Respekt voreinander und gaben sich gegenseitig in vielen inhaltlichen Punkten recht. Pilarski war schon vor der Abstimmung nach zehn Jahren von seinem Amt als Fraktionsvorsitzender der Grünen im Rat der Stadt Garbsen zurückgetreten. Seine Nachfolge tritt Dirk Grahn an, der bislang bereits Teil einer Doppelspitze war.

Die Grünen haben sich mit Abstand, Masken und unter freiem Himmel am Blauen See getroffen. Quelle: Gerko Naumann

Pilarski tritt zurück und geht in Elternzeit

Pilarski begründete seinen Schritt damit, dass er vor einem Monat zum zweiten Mal Vater geworden sei und ihm die Zeit fehle. „Nicht immer reichen 20 Wochenstunden, das ist also ein echter Halbtagsjob“, sagte er. Im Sommer will er „beruflich wie auch politisch in Elternzeit gehen“, kündigte Pilarski an. Seine Tätigkeit im Rat setze er aber mit vollem Engagement fort. „Ich freue mich auch auf eine Fortsetzung in der nächsten Wahlperiode im Rat“, sagte der scheidende Fraktionschef.

Mohrhoff ist der fünfte und aller Voraussicht nach der letzte Kandidat, der Bürgermeister von Garbsen werden will. Er bekommt es im Wahlkampf mit Claudio Provenzano (SPD), Björn Tegtmeier (CDU), Monika Probst (FDP) und dem unabhängigen Bewerber Ahmet Cagli zu tun.

Von Gerko Naumann