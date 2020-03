Auf der Horst

Botticellis „Venus“, Leonardos „Mona Lisa“ und auch seine „Dame mit dem Hermelin“: 15 Künstlerinnen haben sich in einem VHS-Kurs zum freien Malen bekannten Frauenporträts gewidmet. Geleitet hat den Kurs die Garbsener Grafikdesignerin Martina Heger. Die Ergebnisse präsentieren die Teilnehmerinnen bei der Ausstellung „Berühmte Frauen neu interpretiert“ in den VHS-Räumen am Planetenring 35. Die Vernissage am Freitag, 6. März, beginnt um 15 Uhr.

15 Frauen, viele Techniken

Alle Frauen haben in ganz unterschiedlichen Techniken gearbeitet, mal mit kräftigen Farben, mal in Collagen. Gezeigt werden Bilder von Eva Beermann, Brigitte Behrens, Ingrid Günther, Iris Hübner, Rita Klemz, Barbara Kosemund, Sonja Langemeyer, Kerstin Lessing, Ursula Matzke, Sylvia Münkel, Erika Pütter, Marion Schrader, Sigrid Sieger, Eva Suffrian und Steffi Völkl.

Mona Lisa neu entdeckt: Grafikerin Martina Heger widmet sich dem wohl berühmtesten Lächeln der Kunstgeschichte. Quelle: Privat

Lesen Sie auch

Von Jutta Grätz