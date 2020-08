Garbsen-Mitte

Wer einen Brunnen besitzt und wissen will, wie gut das Wasser daraus ist, kann es am Mittwoch, 2. September, testen lassen. Die gemeinnützige Organisation VSR-Gewässerschutz kommt mit ihrem Labormobil auf den Rathausplatz und bietet eine Untersuchung der Proben an. Von 9 bis 11 Uhr nehmen die Mitarbeiter Wasserproben entgegen. Sie wird auf ihren Nitrat-, Säure- und Salzgehalt untersucht.

Die Untersuchung erfolgt sofort vor Ort. Bürger können ihre Ergebnisse noch am selben Tag abholen. Wer mehr wissen will, kann sein Wasser auch auf Eisen, Phosphat und Bakterien untersuchen lassen. Damit die Ergebnisse auch aussagefähig sind, sollen zur Probenahme und Transport Mineralwasserflaschen genutzt werden. Besonders geeignet sind dabei bis zum Rand gefüllte 0,5-Liter-Flaschen aus Kunststoff. Die Untersuchung kostet 12 Euro.

Anzeige

Brunnenbesitzer werden beraten

Das Team vom VSR-Gewässerschutz berät anschließend anhand der Messergebnisse wofür das Brunnenwasser geeignet ist. Außerdem beantwortet Harald Gülzow, Projektleiter der Organisation und Experte zum Thema Brunnenwasserqualität, jeden Freitag zwischen 10 und 13 Uhr Fragen unter Telefon (02831) 9763342.

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Trinkwasserpreis: Darum ist Garbsen Spitzenreiter in Niedersachsen

Die Organisation engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für den Schutz von Grund- und Oberflächenwasser vor Verunreinigungen. Sie möchte die Öffentlichkeit für das Thema Wasserqualität sensibilisieren. Messergebnisse werden deshalb regelmäßig in Karten zusammengefasst, um Belastungsschwerpunkte deutlich erkennbar zu machen. So wurde aucheine interaktive Nitratkarte Niedersachsen 2019 erstellt, die auf der Homepage der Gewässerschützer eingesehen werden kann.

Von Linda Tonn