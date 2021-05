Schloß Ricklingen

Ab Dienstag, 25. Mai, ist der Weg von der Voigtstraße in Schloß Ricklingen zur Turnhalle an der Buschriede gesperrt. Wie die Verwaltung mitteilte, wird die Verbindung saniert. Die Arbeiten auf dem rund 250 Meter langen Abschnitt sollen knapp zehn Wochen dauern. In dieser Zeit kann der Weg nicht benutzt werden. Danach ist er barrierefrei.

An der Voigtstraße ist als Ersatz der alten Treppenanlage eine behindertengerechte Pflasterrampe mit seitlichen Geländern vorgesehen. An der Turnhalle wird nach dem Entfernen der alten Asphaltdecke rund 180 Quadratmeter neues Betonpflaster verlegt. Im weiteren Verlauf werden der Weg verbreitert und der Belag erneuert.

Auch die Beleuchtung lässt die Stadt Garbsen in dieser Zeit austauschen und sechs insektenfreundliche Leuchten installieren. Insgesamt kostet die Sanierung rund 110.000 Euro.

Von Linda Tonn