Garbsen

Der Garbsener Verein „Wasser für Agnam“ hat sich auch und gerade in der Corona-Pandemie für Menschen in der Partnerstadt im Senegal eingesetzt. Das berichtete der Vorsitzende und Garbsener Kämmerer Walter Häfele bei der jährlichen Versammlung der Mitglieder.

„Die Entwicklungshilfe ist vielen Menschen in Agnam zugute gekommen. Das soll auch in Zukunft so sein“, sagte Häfele. Der Verein habe unter anderem Geld für das Essen der Kantine einer Grundschule gespendet. Davon seien etwa Reis, Bohnen, Tomaten, Nudeln sowie Fisch und Fleisch für die Kinder gekauft worden. „Vielen Familien fehlt schlicht das Geld für eine warme Mahlzeit“, so Häfele.

Spenden für Hemden und Fortbildungen

Darüber hinaus seien Hemden bezahlt worden, die in einer Schneiderei vor Ort hergestellt und an die Jungen und Mädchen verteilt worden seien. Weitere Mittel flossen in die Fortbildung von Frauen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Wegen der sich verändernden klimatischen Bedingungen in dem afrikanischen Land werde es immer schwieriger, die Flächen zu bewirtschaften, erklärt Häfele.

Bei der Sitzung wurde er als Vorsitzender des Vereins bestätigt. Zu seinen Vertretern wurden der ehemalige Stadtkämmerer Heinz Landers und Karl-Otto Eckartsberg gewählt. Geschäftsführer bleibt Reinhard Körber, Schatzmeister Jens-Holger Göttner.

Von Gerko Naumann