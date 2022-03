Garbsen

Aufgrund der Lockerung von Corona-Regeln sind 2022 voraussichtlich auch wieder Schützenfeste möglich. In Garbsen planen derzeit die Schützenvereine in Osterwald Oberende und Unterende, Havelse, Schloß Ricklingen, Heitlingen, Stelingen, Berenbostel und Meyenfeld Feierlichkeiten – auf unterschiedliche Art. Nur in Frielingen wollen die Verantwortlichen in diesem Jahr noch aussetzen.

In Osterwald Oberende ist das Fest für den 7. und 8. Mai angesetzt. „Wir hoffen, dass es weitestgehend keine Einschränkungen mehr gibt und sind im Moment mit den Vorbereitungen beschäftigt“, sagt Vorsitzender Heiko Münkel vom Schützenverein Osterwald Oberende. Zuletzt gab es das Fest 2019 in Oberende. Die Lust zu feiern sei, vor allem bei den Jüngeren, groß. „Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr klappt“, sagt Münkel. Feiern um jeden Preis aber will man in Oberende nicht. Bestünde beispielsweise eine Maskenpflicht, „würden wir absagen“, sagt Münkel.

Zeltfest mit Eintritt

Stand heute aber werden im Mai auf dem Festplatz Zelt und Lunapark aufgebaut, am Sonnabend die Königsscheiben angebracht und wird abends die Band Die Vagabunden für ausgelassene Stimmung sorgen. Die Finanzierung der Musiker soll über Anzeigen und Eintritt sichergestellt werden. Karten für die bayerische Sause kosten im Vorverkauf 10 und an der Abendkasse 13 Euro. Für Sonntag ist der Ausmarsch geplant.

In Schloß Ricklingen laufen die Planungen für ein Schützenfest vom 26. bis 28. August. Zeltdisco am Freitag, Ausmarsch mit Königsproklamation und Tanz im Zelt am Sonnabend und zum Abschluss der große Ausmarsch durch den Ort am Sonntag mit dem örtlichen Musikzug sowie dem Fanfarenkorps Hannover und zahlreichen Vereinen bilden das dreitägige Programm. „Wir warten die Corona-Entwicklung ab. Sollte es schwierig werden, würde im Zelt die 2G-Regel gelten“, sagt Vorsitzender Michael Lüdeke. Livemusik werde es nicht geben, das sei finanziell zu riskant. „Wir rechnen dennoch mit 250 bis 300 Gästen für Sonnabendabend“, so Lüdeke.

Feiern im Schützenhaus

In Havelse feiern die Schießsportler traditionell im Schützenhaus, das Fest ist für den 24. und 25. Juni geplant. Vorsitzender Hermann Herwig rechnet mit rund 40 Teilnehmern beim Ausmarsch, bei dem auch die Königsscheiben angebracht werden sollen. Die Musik für den Tanzabend kommt von einem DJ, für Speisen und Getränke wird gesorgt sein. „Wir müssen jetzt planen, absagen können wir immer noch“, sagt Herwig.

Fester Bestandteil: Auch für Familien mit Kindern gehören Schützenfeste zum Leben im eigenen Ort. Quelle: Jutta Grätz (Archiv)

Viele Fühler ausgestreckt

In Heitlingen feiern die Schützen in jedem Fall – nur wie, das steht noch nicht fest. „Ob es ein Zeltfest wird, ist noch offen“, sagt Klaus Mesenbrink. Unter Umständen gebe es auch ein Fest im Schützenhaus, einen Termin gibt es noch nicht. „Aber viele Fühler sind bereits ausgestreckt. Ich glaube, viele sehnen sich nach Geselligkeit und Zusammensein“, sagt der Germania-Vorsitzende. Aber die Risiken, vor allem die organisatorischen, müssten eben auch gründlich abgewogen werden.

In Osterwald Unterende wollen die Schützten in diesem Jahr nur intern feiern. „Planungssicherheit ist für ein großes Schützenfest nicht gegeben“, sagt der Vorsitzende Bert Freund. Die Könige aber würden ausgeschossen und die Scheiben zu den Siegern gebracht. Osterfeuer sowie weitere Vereinsveranstaltungen sind für dieses Jahr ebenfalls geplant.

Nur ohne Maske und Abstand

In Meyenfeld stehen Fragezeichen hinter dem geplanten Fest vom 22. bis 24. April. „Wir müssen erst sehen, was genau nach dem 19. März möglich ist“, sagt Schützenchef Thomas Otremba. Denn „wir würden ohne Masken, Abstandsregeln und Hygienekonzept feiern.“ Sollte das Ende April noch nicht möglich sein, weiche der Verein auf Juni oder September aus. Vorgespräche, etwa mit Festwirt und Musikgruppen, laufen. Geplant seien Kinderfest, Moorparty mit Fassanstich, „Zeltbeben“ mit der Band Bayernmafia und abschließendem Ausmarsch am Sonntag.

In Berenbostelkündigt der Vereinsvorsitzende Alfred Kubocz „volles Programm“ an. Vom 15. bis 17. Juli soll es auf dem Schützenplatz hoch hergehen. Ein DJ sorgt am Freitagabend, die Band Bayernstürmer am Sonnabend für gute Stimmung. Erstmals haben die Berenbosteler Schützen einen Festwirt engagiert. Sollten Feiern im Festzelt nicht möglich sein, wolle der Wirt unter freiem Himmel eine Art Biergarten aufbauen. „Wir hoffen, dass viele kommen“, sagt Kubocz, der sich auch schon auf Lunapark und Ausmarsch freut.

Stadtschützenfest in Frielingen?

In Stelingen laufen Überlegungen, das Stadtschützenfest im Rahmen des Volks- und Erntefestes zu feiern. „Das bedarf aber noch Gesprächen mit der Stadt und Organisatoren“, sagt Vorsitzender Detlef Marquart. Die nächsten Termine sind das Aufstellen des Maibaums am 1. Mai und die Beteiligung am Schützenausmarsch am 3. Juli in Hannover. „Am 11. Juni feiern wir das Königsfest mit Anbringen der Scheiben“, so Marquart.

In Frielingen dagegen ist die Festlaune getrübt. „Der Termin Ende April ist uns etwas zu früh“, sagt Heike Wehrmann, Vorsitzende des dortigen Schützenvereins. „Eigentlich hatten wir uns ein Schützenfest vorgenommen, aber es gibt einfach keine Planungssicherheit.“ Der Vorstand überlege, im Sommer vereinsintern auf dem Außengelände zu feiern. „Hier würde ein Absage keinen Schaden verursachen“, sagt Wehrmann. Auch wenn sich alle über ein Fest freuen würden, hätten die Mitglieder auch Verständnis für die Entscheidung des Vorstandes.