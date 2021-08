Garbsen

Keine Proben, keine Radtouren, keine Dorffeste: Das Vereinsleben in Garbsen stand in den vergangenen Monate coronabedingt quasi still. Trotzdem sind die Mitgliederzahlen bei vielen Initiativen auffällig stabil geblieben – im Gegensatz zu vielen Sport- und Schützenvereinen in Garbsen. Und nach Corona-Lockerungen, vergleichsweise niedrigen Inzidenzwerten und steigenden Impfquoten geht bei vielen Vereinen der Blick nun nach vorn.

Einen konkreten Konzerttermin, den will Karl-Heinz Wiesel, Vorsitzender des Berenbosteler Chores „ad libitum“, noch nicht ankündigen. Zu lange haben immer neue Corona-Verordnungen, Auflagen und Kontaktbeschränkungen den Probenbetrieb lahmgelegt. Aber das Konzertprogramm der 31 Sängerinnen und Sänger um ihren Chorleiter Albrecht Drude, das steht schon fest. „Wir planen einen Auftritt gemeinsam mit der Reel Live Band, unter anderem mit bekannten Volksliedern aus Irland und Schottland“, berichtet der Vorsitzende. „Aber erst für 2022, wir müssen unsere Stimmen erst einmal wieder auffrischen“, ergänzt Chormitglied und Sprecher Jörg Dierksen.

Denn mehr als sieben Monate hatte der Probenbetrieb komplett brachgelegen. Weil im Lockdown ein Singen in der Gruppe nicht möglich war, hatten Vorstand und Chorleiter zu Videokonferenzen eingeladen, um den Mitgliedern Musikgeschichte, Instrumentenkunde und mehr näherzubringen. Allein sieben Austritte hat der Verein dennoch 2020 verzeichnet, drei davon coronabedingt. Die Mehrzahl der Mitglieder habe ihren Beitrag trotz der langen Pause freiwillig weitergezahlt, sagt Dierksen. „Das war wichtig, denn wir mussten ja unseren Chorleiter weiter beschäftigen.“

Coronakonformes Einsingen im Park

Die gute Nachricht: Mitten in der Pandemie sei eine junge Sängerin eingetreten. Und seit ein paar Wochen darf sich der Chor wieder treffen und probt montags in der Stephanus-Kirche – mit Abstand. „Das Einsingen verlegen wir allerdings coronakonform in den Park der Kirchengemeinde“, berichtet der Vorsitzende Wiesel. „Denn dabei müssen wir mit aller Kraft auspusten.“

Die Stimmung bei den Proben und mittlerweile auch die Stimmen seien noch besser als früher, sagt Dierksen. Er und Wiesel wissen, wovon sie sprechen: Dierksen singt seit 1995, Wiesel seit 1984 bei „ad libitum“. „Die Pandemie hat uns richtig zusammengeschweißt“, sagt der Vorsitzende. „Wir merken nicht nur, wie gut uns das Singen tut, sondern auch das Zusammensein. Wir kommen manchmal gar nicht aus dem Lachen heraus.“

Freuen sich über den Neustart nach langer Corona-Pause: Karl-Heinz Wiesel (links) und Jörg Dierksen vom Berenbosteler Chor ad libitum, der derzeit in der Stephanus-Gemeinde probt. Quelle: Jutta Grätz

Heimatverein Osterwald deutlich verjüngt

Glücklich über den Neustart ist auch Christa Tintemann, Vorsitzende des Sozialverbands Garbsen mit aktuell 884 Mitgliedern. „Wir haben Anfang August mit 87 Vereinsmitgliedern im Garten des Seelzer Hafenblicks unser Sommerfest gefeiert“, berichtet sie. „Das war wie ein Aufatmen.“ Noch nicht möglich seinen indes die Treffen in der Begegnungsstätte am Hérouville-St.-Clair-Platz. „Dort dürfen sich aktuell nur 17 Personen treffen“, sagt sie. Das umzusetzen sei schwierig. „Soll ich dem 18. etwa sagen, ,Du darfst nicht teilnehmen‘?“

Sogar einen regelrechten Schub nach der Corona-Pause erlebt derzeit der Heimatverein Osterwald. „Wir haben keine Austritte und seit Kurzem tatsächlich acht neue Mitglieder, die zwischen 20 und 23 Jahre alt sind“, sagt der Vorsitzende Hartmut Sprotte erfreut. Diese sind beim Tag der offenen Tür des Vereins Ende Juli eingetreten und verjüngen den bisherigen Altersdurchschnitt von 78 Jahren deutlich. „Ihnen gefällt der Treffpunkt hier auf der Naturerlebnisweise, sie haben uns schon tatkräftig unterstützt bei den letzten Bauarbeiten auf dem Gelände und wollen auch bei den künftigen Aktionen mitanpacken.“

Arbeitskreis Dorfentwicklung plant Graffiti-Aktion

Den diesjährigen Handwerker- und Bauernmarkt auf dem Gelände hat der Vorstand trotzdem vor kurzem abgesagt. „Schweren Herzens, aber der organisatorische Aufwand und die Corona-Auflagen der Stadt sind zu hoch“, sagt Sprotte. „Wir planen für 2022 und beginnen jetzt erst einmal mit Radtouren.“

Zuversichtlich nach vorn schaut auch der Arbeitskreis Dorfentwicklung Frielingen. Der Vorstand um den Vorsitzenden Heinz-Fred Schenk organisiert derzeit eine Aktion mit Graffiti-Künstler Patrik Wolters alias „BeNeR1“ zum Verschönern der Stromverteilerkästen im Ort. Und auch der Dorfflohmarkt soll 2022 auf jeden Fall wiederholt werden. „Außerdem wollen wir weiter die Renovierung unserer Grillhütte vorantreiben“, sagt Schenk. Die Gelder seien im städtischen Haushalt vorgesehen, passiert sei aber noch nichts.

Ausgeblieben sind Austritte auch beim Heimatverein Frielingen, dem Schenk ebenfalls vorsteht. „Corona hat offenbar vielen gezeigt, wie wichtig das Vereinsleben ist“, sagt er.

Von Jutta Grätz