Havelse

Eine Vision wird in Havelse Realität: Katholische und evangelische Christen teilen sich eine Kirche. Die evangelische Versöhnungsgemeinde und die katholische Stadtteilgemeinde Corpus Christi wollen den Kirchstandort Corpus Christi zu einem ökumenischen Gemeindezentrum ausbauen. Auslöser ist der Einsturz des Daches von Versöhnung vor einem Jahr.

Beide Gemeinden haben in einem Vertrag vereinbart, dass die Corpus-Christi-Kirche, das Pfarrheim, das Pfarrhaus und Büroräume gemeinsam genutzt werden. Dies teilten Vertreter beider Gemeinden sowie Superintendent Karl Ludwig Schmidt am Montag mit. Ob es am Nordenkamp einen Neubau geben wird oder die bestehenden Gebäude umgebaut werden, steht noch nicht fest.

Versöhnungskirche wird nicht wieder aufgebaut

Fest steht, dass das Gemeindehaus von Versöhnung nicht saniert wird. Am Abend des 27. April 2020 war das Dach eingebrochen. Das Gutachten sagt jetzt: „Der Grund des Dacheinsturzes war ein Baumangel, entstanden bereits beim Bau des Gebäudes Mitte der Sechzigerjahre“, berichtete Martin Miehlke, Pastor der Versöhnungsgemeinde. „Die Versicherung zahlt daher keine Entschädigung. Wir haben uns schweren Herzens gegen den Neubau oder eine Sanierung entschieden, sondern für den Abriss“, sagte Miehlke.

Sie stellen die künftige Zusammenarbeit vor (von links): Superintendent Karl Ludwig Schmidt, Pfarrer Christoph Lindner, Pastor Martin Miehlke und Kirchenvorsteher Klaus Peter Jürgens bei Corpus Christi. Quelle: Jutta Grätz

Versöhnung plant auf dem Grundstück einen Kita-Neubau für zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Die Gemeinde Corpus Christi wird die Kita ebenfalls nutzen, für Angebote ihres Familienzentrums.

Beide Gemeinden haben je rund 1800 Mitglieder und liegen etwa 450 Meter Luftlinie entfernt voneinander. Die Idee für die ökumenische Zusammenarbeit haben die Gemeinden gemeinsam entwickelt. Seit dem Dacheinsturz hatte Versöhnung die Räume der katholischen Nachbargemeinde genutzt. Irgendwann hatte Pfarrer Christoph Lindner seinen Kollegen Martin Miehlke gefragt: „Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr für immer bleibt?“, berichtete Lindner am Montag.

Die Kirchengemeinden Versöhnung und St. Raphael haben ihre Vereinbarung unterzeichnet. Quelle: Jutta Grätz

„Kirchen müssen Ökumene vertiefen“

„Überlegungen über eine stärkere Zusammenarbeit gab es schon länger“, bestätigte Superintendent Karl Ludwig Schmidt. „Wenn wir in Havelse neue Wege suchen, dann am besten jetzt“, hatte er schon kurz nach dem Einsturz des Kirchendaches gesagt. „Der Dacheinsturz hat wie ein Beschleuniger auf der Suche nach Lösungen gewirkt“, sagte Schmidt. Die Idee habe Modellcharakter und sei wohl einzigartig in der Region Hannover.

Angesichts sinkender Mitgliederzahlen müssten Katholiken wie Protestanten sehr genau auf vorhandene Gebäude schauen und sich gegebenenfalls von ihnen trennen – und auch über mögliche Kooperationen insbesondere bei Projekten im sozialen Bereich nachdenken, betonten Lindner und Schmidt unisono. Kirche verändere sich, so Schmidt, und müsse dabei ganz neue Wege gehen. „Wir müssen die Ökumene vertiefen, dabei werden viele Synergien entstehen“, sagte Pfarrer Lindner. Erst jüngst hatten sich Landesbischof Ralf Meister und sein katholischer Amtsbruder Heiner Wilmer in Hildesheim Ideen bis hin zu sogenannten ökumenischen Gemeinden ins Gespräch gebracht.

Das frühere Herzstück der Gemeinde: So sieht der Kirchraum seit dem Dacheinsturz bei Versöhnung aus. Quelle: Jutta Grätz

Es sei nicht leicht gewesen, sich gegen den Wiederaufbau zu entscheiden, sagte Pastor Miehlke. „Am Bau des Gemeindezentrums hängen viele Erinnerungen, und der Einsturz ist und bleibt für viele Gemeindemitglieder ein großer Schock.“ Die Kooperation mit Corpus Christi eröffnet der Gemeinde aber eine Perspektive für ein lange geplantes Vorhaben: Den Neubau von Krippe und Kindergarten an der Schulstraße. Dafür soll der beengte Kita-Standort an der Straße Im Alten Dorfe aufgegeben werden. „Die Gebäude dort sind marode und stark sanierungsbedürftig“, sagte Miehlke. Derzeit betreut die Gemeinde dort zwei Kindergartengruppen und zusätzlich die Krippengruppe, die nach dem Einsturz dorthin umziehen musste.

Kita mit weiterer Krippengruppe

Die Stadt Garbsen wird die Kita bauen. Die evangelische Kirche wird sie führen und verpachtet der Stadt das Grundstück. Es sei den Gemeindemitgliedern wichtig gewesen, dass das rund 2600 Quadratmeter große Grundstück im Besitz der Kirchengemeinde bleibt, sagte Miehlke. Die Stadt habe vor dem Hintergrund fehlender Kita-Plätze großes Interesse an dem Projekt, so Schmidt. Für den Neubau plant Versöhnung die Einrichtung einer zweiten Krippengruppe.

Wann genau die Vision der beiden Gemeinden realisiert wird, ist noch offen. „Wir sind in intensiver Arbeit an einem Konzept“, sagten Lindner und Schmidt. Beide Kirchengemeinden werden eng begleitet vom Bistum Hildesheim und vom Stadtkirchenverband.

Von Jutta Grätz