Gerade ist es in der Hausarztpraxis Dr. Wolff im Einkaufszentrum Kohake etwas voller als sonst. „Man spürt die Erkältungs- und Grippezeit“, sagt Rolf Barthauer. Er arbeitet als Kinderarzt in der Praxis. Von Jahresbeginn bis März stiegen die Patientenzahlen immer um etwa 10 Prozent, sagt er. „Das planen wir mit ein, darauf sind wir vorbereitet.“

Oft kursieren Gerüchte

Was für den Mediziner wiederkehrende Routine ist, sorgt bei Eltern immer wieder für Verunsicherung. Angesichts voller Wartezimmer steigt die Sorge, dass ihr Kind nicht schnell genug versorgt werden könnte. Von „Ärztemangel“ und „Unterversorgung“ ist dann schnell die Rede. Es sind Bedenken, die auch im Ärztezentrum Kohake bekannt sind. „Die Kinder in Garbsen sind in keinem Fall unterversorgt“, sagt Christian Wolff, der die Praxis in Altgarbsen leitet. Dass der Eindruck entstehe, dass Kinderärzte fehlten, liege häufig auch an Gerüchten unter Eltern. „Immer wieder wird erzählt, dass es zum Beispiel in unserer Praxis einen Aufnahmestopp gibt“, sagt Wolff. Das stimme nicht: „Wir nehmen noch Kinder auf.“

Ein Arzt für 2848 Kinder

Drei Kinderärzte gibt es in Garbsen, dazu kommen Hausärzte wie Wolff, die auch Kinder behandeln. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) soll in der Region Hannover auf 2848 Kinder unter 18 Jahren ein Kinderarzt kommen. Das geht aus der sogenannten Bedarfsplanung hervor. Darin wird errechnet, wie viele Ärzte und Psychotherapeuten pro Einwohnerzahl vorhanden sein müssen. Dementsprechend werden die Zulassungen für die Ärzte vergeben.

„Die Stadt Garbsen wird im Bereich der Kinderärzte nicht im Einzelnen betrachtet“, sagt KVN-Sprecher Uwe Köster. Der Planungsbereich sei die Region Hannover. „Laut Bedarfsplanung sind für dieses Gebiet 67 Stellen vorgesehen“, sagt Köster. Tatsächlich zugelassen seien derzeit 79 Kinderärzte, das entspreche einem Versorgungsgrad von 118 Prozent. Soll heißen: Wer in Garbsen keinen Platz beim Kinderarzt bekommt, sollte etwa in Seelze oder Neustadt fündig werden. „Zudem können Kinder auch von den Hausärzten mitbetreut werden“, sagt Köster.

Hohe Erwartungen jüngerer Eltern

Die Wahrnehmung der Versorgungslage sei allerdings gerade im kinderärztlichen Bereich stark von der subjektiven Einschätzung betroffener Eltern abhängig, hat Köster von der KVN beobachtet. Junge Eltern hätten oft eine besonders hohe Erwartungen an die schnelle Verfügbarkeit ärztlicher Hilfe. „Rein rechnerisch ist die Versorgungslage für Kinderärzte in Niedersachsen entspannt“, lautet das Urteil der KVN.

Und in der Praxis? „Die Arbeit habe sich in den vergangenen Jahren sehr gewandelt“, sagt Mediziner Barthauer. Vor allem bei den Vorsorgeuntersuchungen für Kinder, den sogenannten U-Untersuchungen, seien einige dazugekommen. Statt früher acht sind es mittlerweile elf. „Das ist für uns ein erheblicher Zeitaufwand.“

Übergewicht ist ein Problem

Auch seien in den vergangenen Jahren Beschwerden aufgetaucht, die es in dieser Zahl früher so noch nicht gegeben habe, berichtet der Kinderarzt. „Immer mehr Kinder leiden unter Übergewicht. Zudem ist auch die sprachliche Entwicklung zunehmend nicht ausreichend. Das beobachte ich besonders hier in Garbsen. Auch da müssen wir als Ärzte tätig werden – teilweise mit sehr intensiven und langen Gesprächen.“ Der Mediziner beobachtet auch, dass das medizinische Wissen vieler Eltern abgenommen hat. Das führe dazu, dass viele auch wegen Kleinigkeiten eine Praxis aufsuchten.

Rolf Barthauer ist Kinderarzt in einer Gemeinschaftspraxis. Quelle: Linda Tonn

Die zusätzlichen Aufgaben bedeuteten für die Ärzte eine zusätzliche Belastung, bestätigt Hausarzt Wolff. Dazu käme die Anspruchshaltung einiger Patienten: „Wir können immer einen Termin anbieten – allerdings nicht immer gleich am nächsten Morgen.“ Mehrarbeit entstehe auch, weil die Qualität der Behandlung besser werde. „Das ist für die Patienten gut.“

3500 Kinder werden in Wolffs Praxis pro Quartal behandelt. Die Kooperation der Kinder- und Hausärzte sei dabei von Vorteil. „Die Zusammenarbeit bedeutet, dass Kinder hier immer betreut werden können“, sagt Wolff. Wenn einer der Ärzte nicht da sei, könne der andere übernehmen.

Eine zentrale Rufnummer

Künftig sollen Patienten auch nur noch eine Nummer wählen müssen – egal ob sie einen Hausarzt oder einen Kinderarzt benötigen, kündigt Wolff an. „Dann können wir Situationen besser einschätzen und noch schneller reagieren.“

Fünf zusätzliche Hausärzte für Garbsen und Seelze Wie viele Ärzte sich in einer Region oder Stadt niederlassen dürfen, regelt die sogenannte Bedarfsplanung. Ein Expertengremium hat den Bedarf neu berechnet, für Niedersachsen bedeutet das insgesamt 311 neue Stellen für Ärzte und Psychotherapeuten. Auch Garbsen und Seelze profitieren von der Neuregelung. Hier kommen fünf Hausarztsitze dazu – derzeit gibt es insgesamt 59 Hausärzte in beiden Kommunen. Auch in Braunschweig, Salzgitter, Gifhorn, Hameln und Osterode am Harz werden weitere Sitze für Hausärzte ermöglicht. Dank der Reform der Bedarfsplanung könne sich rechnerisch die Versorgung in vielen Regionen Niedersachsens – insbesondere auf dem Land – verbessern lassen, sagt der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Mark Barjenbruch. „Dies ist aber lediglich ein Rechenmodell. Mit der neuen Richtlinie backen wir keinen einzelnen neuen Arzt oder Psychotherapeuten.“ Die Erfahrung, dass der Nachwuchs fehlt, hat auch der Garbsener Kinderarzt Rolf Barthauer gemacht. Bevor er 2019 in der Gemeinschaftspraxis im Kohake Centrum anfing, hatte er eine eigen Praxis. „Man braucht sehr lange, um jemanden zu finden, der übernimmt“, sagt er. Das Risiko und der Verwaltungsaufwand sei vielen zu groß. Dabei sei Garbsen als Standort sehr gut. ton

