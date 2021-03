Garbsen

In den Jahren 2019 und 2020 hat die Stadt Garbsen fast genau so viele Männer wie Frauen eingestellt. Und auch sonst halten sich die Geschlechter in der Verwaltung die Waage. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht hervor, den die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Garbsen, Wiebke Winter, auf Nachfrage der SPD vorgelegt hat. Der Bericht legt aber auch offen, dass es bei der Besetzung von Führungspositionen in der Stadtverwaltung einen deutlichen Nachholbedarf gibt.

Vier weibliche Abteilungsleiterinnen

Von den insgesamt vier Dezernatsleitungen ist Monika Probst als Schul- und Sozialdezernentin im Dezernat 3 die einzige Frau. Die anderen Posten haben Männer (Bürgermeister Christian Grahl, Stadtkämmerer Walter Häfele und Baudezernent Frank Hauke) inne. Und auch in der Ebene der Leitungen von Fachbereichen und Abteilungen sind Frauen eindeutig unterrepräsentiert. 20 von 24 Abteilungen werden von Männern geleitet, fünf weibliche Teamleiterinnen stehen acht männlichen Kollegen gegenüber.

Auf Nachfrage heißt es von der Stadt: „Der Anteil der Frauen im Bereich der Führungspositionen ist tendenziell geringer.“ Zwar seien Frauen zumeist sehr gut ausgebildet und verfügten über gute Berufsabschlüsse, allerdings entstünde durch Erziehungszeiten und anschließende Teilzeittätigkeit ein Karriereknick. „Die Stadt Garbsen strebt den Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen in leitenden Positionen an“, sagt Stadtsprecherin Christina Lange. Dafür sollen neue Wege beschritten werden, etwa durch die Erweiterung der Arbeit von zu Hause aus, durch familienfreundliche Arbeitszeiten und eine Notbetreuung für Kinder.

„Um die Unterrepräsentanz von Frauen in leitenden Position zu minimieren, begrüßen wir bei entsprechenden Stellenvakanzen ausdrücklich die Bewerbung von qualifizierten Frauen“, sagt Lange. Eine Quote kann es allerdings nicht geben, das verstoße laut Verwaltung gegen Artikel 33 des Grundgesetzes, nachdem jeder Deutsche und jede Deutsche nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amt hat.

Kaum mehr männliche Bewerber

Insgesamt ist bei der Stadt Garbsen allerdings der Anteil von Frauen und Männern fast ausgeglichen. So arbeiten derzeit 261 Frauen und 264 Männer für die Verwaltung. Auch bei den Neueinstellungen ist laut der Gleichstellungsbeauftragten Winter das Verhältnis ähnlich. In den vergangenen Jahren wurden 73 Männer und 55 Frauen neu eingestellt, das entspricht einem Verhältnis von 57 zu 43 Prozent. In der zweiten Jahreshälfte 2020 waren laut dem Bericht auf 48 offene Stellen 785 Bewerbungen eingegangen – davon waren 414 (53 Prozent) Männer und 371 (47 Prozent) Frauen.

Als Gleichstellungsbeauftragte setzt sich Winter seit 2019 in der Stadt Garbsen für die Gleichstellung von Frauen und Männern nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Stadtverwaltung ein. Dass sie auch bei der Stellenbesetzung dabei ist, gehört zu ihren gesetzlichen Aufgaben. Winter begleitet den Prozess von der Stellenausschreibung, der Durchsicht der Bewerbungen bis hin zum Bewerbungsprozess.

Daneben koordiniert sie Projekte wie die Arbeit gegen Häusliche Gewalt, Beratungsangebote für Frauen, Teilhabe von Alleinerziehenden und das Frauen-Nacht-Taxi.

Von Linda Tonn