Die Stadt Garbsen hat 9000 sogenannte Lolli-Tests zur Corona-Prävention an die Kindergärten im Stadtgebiet verteilt. Die Einrichtungen haben diese nun an die Eltern weitergegeben. Die Reaktionen sind überwiegend positiv, auch wenn die Initiative der Stadt für einige Kitas einigermaßen überraschend kam. Denn die Stadt wollte nicht warten, bis das Land Niedersachsen die in Aussicht gestellten Lolli-Tests auch zur Verfügung stellt – und hatte für knapp 40.000 Euro selbst die Testkits besorgt.

„Wir fühlten uns schon etwas überrollt“, sagte Karin Kummer-Troll, Vorsitzende des Paritätischen Vereins für Jugendwohlfahrt in Garbsen über das Paket aus dem Rathaus. Seit Montag haben die Einrichtungen wieder im eingeschränkten Regelbetrieb geöffnet, am Mittwoch übergab Ulrike Wiemers, Leiterin der Kita Meyenfeld, den Eltern bei der Abholung ihrer Kinder 75 kleine Plastikbeutel mit jeweils einem Test und einer Info. Denn getestet wird zu Hause. Ein entsprechendes Schreiben wurde zuvor über die Elternvertreter geschickt. „Ich denke, dass ein Großteil der Eltern das mitträgt“, vermutet Wiemers.

Ulrike Wiemers, Leiterin der Kita Meyenfeld des Paritätischen Vereins für Jugendwohlfahrt in Garbsen, hat 75 kleine Plastikbeutel mit Lolli-Tests gepackt, die sie den Eltern mit nach Hause geben wird. Quelle: Gert Deppe

Kompliziertes Verfahren

Vorsitzende Kummer-Troll rechnet auch mit Ablehnung der Tests. Denn ganz einfach ist das niedlich klingende Verfahren auch nicht: Ein Wattestäbchen wird im Mund hin und her bewegt. In den 30 Minuten davor darf nichts gegessen oder getrunken werden. Die Kinder müssen zudem die Zunge von hinten an die oberen Schneidezähne legen, damit sich Speichel sammeln kann. „Ich bezweifele, dass das jeder auf Anhieb versteht“, so Kummer-Troll.

Selbst wenn ein Kind den ausgefüllten Zettel zum Nachweis des freiwilligen Tests nicht dabei hat, wird es nicht nach Hause geschickt. „Zur Not können wir auch hier bei uns im Beisein der Eltern testen“, sagt Leiterin Ulrike Wiemers.

„Zusätzliche Sicherheit für alle“

Die Meyenfelder Kinder soll montags und donnerstags getestet werden. „Wir finden das gut“, sagt Wiemers. Auch sie und ihre Kolleginnen testen sich schon seit Längerem zweimal in der Woche. „Aber da wir in der Gruppenarbeit mit den Kindern aus pädagogischen Gründen keine Masken tragen, bedeuten die Lolli-Tests zusätzliche Sicherheit für alle.“

Das empfindet auch Susana Hase so. Die Mutter des fünfjährigen Toni bedankt sich bei der Abholung der Tests bei Wiemers und ihrem Team. „Richtig toll gemacht“, sagt die vierfache Mutter – und hat einen besonderen Grund. Zwei ihrer Kinder sind an Mukoviszidose erkrankt, da kann eine Infektion mit dem Coronavirus schwerwiegende Folgen haben.

Auch in den vier Einrichtungen der katholischen Kirche in Garbsen werden die rund 400 Kinder zu Hause getestet. Das berichtet Geschäftsführerein Kerstin Jennrich. Es werde empfohlen, dass die Kinder morgens getestet würden, bevor sie getrunken und gegessen habe. Zur Anleitung haben Jennrich und die Erzieherinnen alle wesentlichen Informationen zu den Lolli-Tests für die Eltern zusammengestellt und zudem noch ein Youtube-Video dazu erstellt, wie er anzuwenden sei.

Das Personal in den Einrichtungen hofft, dass möglichst viele Eltern die Kitakinder testen. „Auch wenn die meisten Erzieherinnen in Garbsen nun bereits ihre erste Impfung erhalten haben, geben die Tests für die Kinder weitere Sicherheit für alle Beteiligten“, so Jennrich.

Kevin (5) Höfer aus Meyenfeld weiß noch nicht so recht, was er mit dem ersten Lolli-Testset anfangen soll, das er von seiner Kita in Meyenfeld bekommen hat. Seine Tante Lisa Kain findet die Lösung der Tests zu Hause gut. Quelle: Gert Deppe

Appell an die Selbstverantwortung

Uwe Brandt, Leiter der AWO-Kita Bredingsfeld, appelliert an die Selbstverantwortung der Eltern. Er habe ihnen jeweils fünf Testkits sowie eine Liste zur Dokumentation der Ergebnisse mitgegeben. Als Testtage seien Montag und Mittwoch empfohlen worden, die meisten Eltern seien einsichtig gewesen, sagt er. „Ich bin gespannt auf die ersten Rückmeldungen kommende Woche. Die schnelle Reaktion der Stadt finde ich erst mal positiv“, sagt Brandt.

Auch die Eltern der Kita Murmelstein der Willehadi-Kirchengemeinde haben Anfang der Woche fünf Tests inklusive Infoschreiben bekommen. „Und einige haben am Dienstag sogar schon getestet“, erzählt Leiterin Anke Bücher. „Das wird gut angenommen, viele kennen Tests wohl auch schon von älteren schulpflichtigen Geschwistern.“ Die größte Freude aber gab es bei den Kleinen: endlich wieder in die Kita – Test hin oder her.

