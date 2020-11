Garbsen

Am Sonntag wird es zum Volkstrauertag in Garbsen wegen der Pandemie keine öffentlichen Gedenkfeiern geben. Darauf hat die Stadtverwaltung am Freitag noch einmal aufmerksam gemacht. Die Ortsbürgermeister legen die Kränze am Sonntag an den Mahnmalen ohne weitere Beteiligung nieder.

Wie üblich werden die Flaggen an den Mahnmalen in Havelse, Altgarbsen und in Osterwald Unterende gehisst. Wegen der aktuell geltenden Corona-Verordnungen entfallen aber Redebeiträge, musikalische Begleitung und die Beteiligung der Vereine.

Lesen Sie auch

Von Markus Holz