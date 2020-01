16 Brände und 14 Hilfeleistungen: Die Ortsfeuerwehr Frielingen ist im vergangenen Jahr zu 30 Einsätzen gerufen worden. Von der Türöffnung bis zum schweren Verkehrsunfall sei alles dabeigewesen, so Ortsbrandmeister René Zimmermann.

Im August 2019 geriet ein Wohnhaus an der Bürgermeister-Wehrmann-Straße in Stelingen in Brand. Quelle: Anke Lütjens (Archivbild)