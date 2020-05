Schloß Ricklingen

Zur Von-Woyna-Brücke, die über die Leine hinweg den Wunstorfer Stadtteil Luthe mit dem Garbsener Stadtteil Schloß Ricklingen verbindet, hat Franz Wollny eine ganz besondere Verbindung. Sein Großvater Friedrich Bradenstahl war der letzte Leine-Fährmann von Schloß Ricklingen. Doch dann wurde 1895 die Brücke eingeweiht – und der Fährbetrieb war überflüssig.

Seit 125 Jahren besteht dieses 50 Meter lange Bauwerk. Feierlich eingeweiht wurde es am 25. Mai 1895 im Gasthaus Kracke in Schloß Ricklingen. Auf dem Tisch, so zeigt ein historisches Foto, stand Wein – höchstwahrscheinlich eine Flasche Rotspon der Sektkellerei Duprès aus Neustadt.

Anzeige

Jubiläumsfeier soll nachgeholt werden

Eigentlich sollte das Jubiläum am 23. Mai 2020 groß gefeiert werden. Für den Tag hatte die Dorfgemeinschaft unter Federführung des Dorfentwicklungs- und Traditionsvereins (DTV) ein Brückenfest geplant – mit einem Gottesdienst, Musik vom Spielmannszug, Würstchen und Getränken. Doch dann machten die Corona-Maßnahmen dem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung. „Sobald es wieder möglich ist, wird aber nachgefeiert“, sagt Eckhard Peters, der stellvertretende Vorsitzende des DTV.

Weitere HAZ+ Artikel

So feierten die Honorationen im Gasthaus Kracke in Schloß Ricklingen am 23. Mai 1895 die Einweihung der Von Woyna-Brücke. Quelle: privat

Brücke sorgt für Durchgangsverkehr

Einen Rotspon der Kellerei Duprès hat Franz Wollny zur Feier des Tages trotzdem herausgeholt – und mit Sohn Matthias und Frau Margret auf der Leinebrücke angestoßen. „Eine 125 Jahre alte Brücke kann man getrost in den Ruhestand schicken“, sagt der 87-Jährige. Am liebsten würde er sie für den motorisierten Verkehr sperren und nur noch als Denkmal für Fußgänger und Radfahrer bestehen lassen. Denn der Durchgangsverkehr durch den Ort würde durch die Brücke befördert. Die Folge seien Staus und Unfälle.

„Gäbe es all die Autos und Lkw nicht, die bei Stau auf der Autobahn hier abfahren, könnte man den Ortskern hier beruhigen und endlich eine schöne Ortsmitte gestalten“, sagt auch Matthias Wollny.

Brücke war Symbol des Fortschritts

Dabei war die Brücke zur Zeit ihres Baus zwischen den Jahren 1894 und 1896 ein Symbol des Fortschritts. Ihr Namensgeber, der von 1890 bis 1923 im Kreis Neustadt amtierende Landrat Wilhelm Dewitz von Woyna, trieb seinerzeit den Ausbau des befestigten Straßennetzes voran. Damit wollte er die Industrialisierung in der Region östlich des Steinhuder Meers fördern. Das Stahlbogen-Bauwerk, das über eine Länge von 46,20 Meter gezogen wurde, galt Ende des 19. Jahrhunderts als sogenannte Halbparabel-Trägerbrücke mit Ständerfachwerk als fortschrittliche Konstruktion.

Malerisch ist die Landschaft rund um die Von-Woyna-Brücke. Quelle: Gabriele Gerner

Nachdem im Jahr 1939 die Hauptträger der Brücke verstärkt worden waren, erfolgte zwischen 1988 und 1990 eine Grundsanierung. Massiver Bürgerprotest im Vorfeld hatte den zweispurigen Neubau der Brücke verhindert. Der Protest verstärkte sich erneut, als der Onlinehändler Amazon 2018 an der Burgstraße ein Sortierzentrum errichten ließ. Man befürchtete, dass Schloß Ricklingen und die Von-Woyna-Brücke als Ausweichstrecke genutzt würden. Die SPD im Ort forderte ein Durchfahrverbot für Lkw – mit Erfolg. Seit Dezember 2018 darf die Brücke nicht mehr von Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen Gewicht befahren werden.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner