Garbsen

Mehr als 65 Millionen Menschen starben in den zwei Weltkriegen, darunter auch zahlreiche Garbsener. Am Sonntag, 14. November, wird ihnen gedacht. Neben Kranzniederlegungen an den Ehrenmalen wird es ab 16 Uhr eine zentrale Feier in der Rathaushalle in Garbsen, unter anderem mit einem Vortrag über den Widerstand gegen das Nazi-Regime, geben. Der neue Bürgermeister Claudio Provenzano wird ein Grußwort sprechen. Für diese Feierstunde gilt die 2-G-Regelung.

An den Ehrenmalen in Havelse werden um 11.30 und in Altgarbsen um 12 Uhr im Rahmen einer schlichten Zeremonie Kränze niedergelegt. In der um 16 Uhr beginnenden Feierstunde im Rathaus steht in diesem Jahr das Gedenken an den Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime im Vordergrund. Dazu hält Uwe Heckert von der Lehndorff-Gesellschaft einen Vortrag. Über die Haltung zu Krieg, Vertreibung und zu den heutigen Konflikten aus christlicher Sicht wird der Pastor der evangelischen Kirchengemeinde Alt-Garbsen, Peter-Christian Schmidt, sprechen.

Erinnerung an den Widerstand

Einer der tragenden Beteiligten am Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juli 1944 war Graf Heinrich von Lehndorff. Die Lehndorff-Gesellschaft hat sich zur Aufgabe gemacht, die Erinnerung an die Familie Lehndorff, vor allem aber auch an die Zeit des Widerstands lebendig zu halten. Die vom Ortsrat Garbsen organisierte Gedenkstunde wird von musikalischen Beiträgen der Musikschule Garbsen und des Havelser Sängers Axel Götschenberg mitgestaltet.

Der Ortsrat hat diese Form der Gedenkstunde am Volkstrauertag erneut gewählt, um über das historische Gedenken hinaus auch Denkanstöße für die Probleme unserer Zeit zu geben. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zu der öffentlichen Gedenkstunde eingeladen.

Von Gert Deppe