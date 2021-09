Garbsen

Hoch war die Wahlbeteiligung in Garbsen zuletzt nicht. Weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten gingen vor zwei Wochen zur Urne. Am Sonntag haben die Bürger und Bürgerinnen nun final die Möglichkeit, ihren künftigen Bürgermeister zu wählen und über die Besetzung des künftigen Bundestags abzustimmen. Doch was erwarten die Menschen eigentlich von der Politik? Und wer geht überhaupt wählen? Wir haben uns auf der Roten Reihe in Berenbostel umgehört.

„Wer nicht wählt, hat auch kein Recht zu kritisieren“, sagt eine 69-jährige Frau aus Osterwald, die an diesem Vormittag rund sieben Kilometer bis nach Berenbostel geradelt ist, und auf dem Rückweg ihre Briefwahlunterlagen im Rathaus abgeben will. Sie wünscht sich für die Stich- als auch die Bundestagswahl einen respektvollen, höflichen und sachlichen Umgang miteinander. Der Klimaschutz liegt der Rentnerin am Herzen, „aber europa- und weltweit, nicht nur in Deutschland“.

Und in Garbsen gebe es einiges zu tun, beispielsweise im schulischen Bereich. „Unser Bürgermeister soll Begeisterung und Enthusiasmus für den Job haben und die Bedürfnisse der Bürger im Blick behalten,“, sagt die Osterwalderin.

Was macht eigentlich ein Bürgermeister? Und wie viel verdient er? Aufgaben: Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin steht an der Spitze einer Stadt oder Gemeinde und leitet hauptamtlich die Verwaltung. Zudem ist er auch ein bedeutender Repräsentant seiner Kommune, eröffnet Volksfeste und Ähnliches und nimmt andere öffentliche Termine wahr. Innerhalb der Verwaltung einer Stadt begleitet der Bürgermeister die sogenannte Beschlussgebung: Er bereitet die Beschlüsse des Verwaltungsausschusses und der Orts- beziehungsweise Stadtbezirksräte vor – die stimmen dann ab. Eine weitere Aufgabe ist es, die Entscheidungen vom Rat, der Fachausschüsse und der Orts- beziehungsweise Bezirksräte mit seiner Verwaltung umzusetzen und auszuführen. Die gewählten Politikerinnen und Politiker im Rat und seinen Fachausschüssen und die Orts- beziehungsweise Bezirksräte muss der Bürgermeister über wichtige Angelegenheiten informieren. Persönliches: Ein Bürgermeister kann einer Partei angehören, muss er aber nicht. Er muss am Wahltag mindestens 23 Jahre alt und darf noch nicht 67 Jahre alt sein. Wahl: Die Bürgerinnen und Bürger wählen ihn alle fünf Jahre direkt. Bei der Wahl muss ein Kandidat oder eine Kandidatin mindestens 50 Prozent der Stimmen bekommen. Ist das im ersten Wahlgang nicht der Fall, kommt es zu einer Stichwahl zwischen den Bewerbern mit den meisten Stimmen. In diesem Jahr finden die Stichwahlen am 26. September statt, dem Tag der Bundestagswahl Gehalt: Wie viel Geld ein Bürgermeister verdient, hängt von der Einwohnerzahl der Stadt ab. Daraus ergibt sich ein Grundgehaltssatz von 7153 Euro für Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern bis hin zu 12.201 Euro im Monat für den Oberbürgermeister von Hannover.

Unterstützung der Rentner

Auch für einen 77-jährigen Berenbosteler ist das Wählen selbstverständlich. „Es interessiert mich ja, wer Bürgermeister ist, da kann ich dann ja auch hingehen, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin“, sagt er. Von der künftigen Bundesregierung wünscht er sich eine Unterstützung der Rentner. „Wer nicht wählen geht, stärkt dann ja indirekt vielleicht Parteien, die keiner will“, fügt er hinzu.

Ziemlich desillusioniert ist ein anderer Berenbosteler. „Das ständige Hin und Her bei Corona hat viel politischen Kredit verspielt“, sagt der 48-Jährige. Dass die Politik tatsächlich die Bürgerinteressen im Blick habe, komme bei ihm nicht an. „Das politische Tagesgeschäft kommt mir eher wie eine Verkaufsveranstaltung vor, Wahlversprechen haben doch überhaupt keine Bedeutung mehr.“

Auch wenn der Mann Handlungsbedarf etwa an Schulen sieht, überlegt er, seine Stimme ungültig zu machen. „Nicht zu wählen ist zwar ein stilles Einverständnis, aber ich weiß wirklich nicht, was oder wen ich wählen soll“, beschreibt er sein Dilemma.

Wer macht bei der Stichwahl das Rennen? Für viele Garbsenerinnen und Garbsener haben Regionalpolitik und der künftige Stadtbürgermeister bald mehr Gewicht als die neue Bundesregierung. Quelle: Gert Deppe

„Politik interessiert mich nicht“

Eine junge Frau aus Meyenfeld ist da noch deutlicher. „Ich wähle gar nicht“, sagt die 34-Jährige, „Politik interessiert mich nicht, es verändert sich ja doch nichts!“ Das sei schon immer so gewesen, ergänzt sie voller Überzeugung.

Ann-Katrin Münstermann aus Havelse sieht das ganz anders. „Jeder muss zur Wahl gehen, um etwas zu verändern“, sagt die ebenfalls 34 Jahre alte Mutter. Auch wenn sich für sie Garbsens Bürgermeisterwahl „irgendwie wichtiger anfühlt“, wird sie auch den neuen Bundestag wählen. „Für Garbsen wünsche ich mir ein Freibad, noch mehr Investitionen in Spielplätze und Angebote für junge Jugendliche.“

Burak Görgü ist erst vor wenigen Tagen aus Salzgitter nach Garbsen gezogen und kann deshalb nicht wählen. „Sonst habe ich immer gewählt, ich halte das für meine Pflicht“, sagt der 35-Jährige. Nicht zu wählen sei die falsche Stimme. Handlungsbedarf sieht der 35-Jährige mit türkischen Wurzeln in der Umweltpolitik, beispielsweise bei Inlandflügen. „Vollkommen überflüssig“, findet Görgu.

Und auch in der Wohnungsmarktpolitik gebe es einiges zu tun. Auch wenn der Neu-Berenbosteler in seiner neuen Heimat problemlos eine Wohnung gefunden hat, weiß er um die Wohnraumknappheit und teilweise viel zu hohen Preise. Von den Bürgermeisterkandidaten habe er schon gelesen, grundsätzlich entscheide er aber aufgrund des Programms und nicht der Parteizugehörigkeit.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Volksabstimmungen sinnvoll

Mitentscheiden würde auch Emin Can Copur gerne. Der junge Mann wurde in Deutschland geboren, hat am Geschwister-Scholl-Gymnasium dieses Jahr sein Abitur gemacht – aber den falschen Pass. „Echt blöd“, sagt er, „hier lebe ich und hier ist meine Heimat, ich muss mit den Konsequenzen von politischen Entscheidungen leben, meine politische Teilhabe aber ist mir quasi genommen.“ Copur wird sich eines Tages entscheiden müssen, schon heute weiß er, „dass Volksabstimmungen in manchen Fällen sinnvoll sind“. Mit der Politik in Garbsen sei er aber soweit zufrieden.

Die Legalisierung von Cannabis und einen Tartan-Basketballplatz schließlich wünscht sich ein 24-Jähriger aus Berenbostel. „Ich denke schon, dass ich wählen werde, ich will ja schließlich mitreden.“ Wo er seine Kreuze mache, wisse er auch schon.

Von Gert Deppe