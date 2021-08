Berenbostel

Die Polizei Garbsen ermittelt in zwei Fällen von Brandstiftungen. Unbekannte haben am Montagabend gegen 22.40 Uhr Wahlplakate der CDU an der Berenbosteler Straße angezündet, teilt Sprecherin Karin Homann mit. Die Plakate hingen an Laternenpfählen. An denen fuhr ein Ehepaar gegen 22.45 Uhr zufällig vorbei und sah die Flammen. Die Zeugen riefen die Polizei. Gleichzeitig löschte der Mann den Brand mit der erstbesten Flüssigkeit, die ihm in die Hände kam – das war eine Flasche Malzbier. Die Ermittler bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon (0 51 31) 701 45 15.

Von Gerko Naumann