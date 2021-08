Garbsen

Drei Monate lang hat die CDU in Garbsen an ihrem Programm für die anstehende Kommunalwahl gearbeitet. An dem Prozess seien viele Parteimitglieder aus allen Stadtteilen beteiligt gewesen, sagt Philipp Salinski. Der 28-Jährige ist Spitzenkandidat für den Rat und Vorsitzender der Jungen Union und hat die unterschiedlichen Vorschläge gemeinsam mit dem Garbsener CDU-Vorsitzenden Björn Giesler zu Papier gebracht. Wegen der Beteiligungsform – die in Corona-Zeiten per Videokonferenzen ablief – trägt es den Titel „Bürgerwahlprogramm“.

„Die drei Topthemen aus Sicht des Vorstandes sind die Bereiche Jugend, Wirtschaft und Wohnraum“, sagt Salinski über das Programm, das sich Bürgerinnen und Bürger online auf www.cdu-garbsen.de/kommunalwahl2021 durchlesen können.

Mit Jugend seien unter anderem auch die Punkte Bildung und Betreuung gemeint, sagt Tegtmeier. Vor allem bei den Betreuungsplätzen von der Krippe über die Kita bis zum Hort gebe es in Garbsen ein Defizit. „Es wird eine der größten Herausforderungen, schnell Lösungen zu finden“, sagt der Bürgermeisterkandidat aus Schloß Ricklingen. Sollte er gewählt werden, würde er sich auf die Suche nach Gebäuden in der Stadt machen, die „wir zügig umgebaut bekommen“, um sie etwa als Kindergarten nutzen zu können.

Ideen für Brauhaus und Weihnachtsmarkt

Ein weißer Fleck auf der Landkarte seien außerdem Freizeitangebote für Jugendliche und junge Erwachsene, ergänzt Salinski. Für eine Disco sei er ausdrücklich nicht, es brauche aber beispielsweise Bars und Kneipen in der Stadtmitte, in denen sich junge Menschen treffen könnten. Tegtmeier brachte zudem ein Brauhaus ins Gespräch. Außerdem schwebe ihm ein Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz vor. „Es stört mich, dass die Garbsener oft woanders hinfahren müssen, um etwas zu erleben.“

Bei allen möglicherweise anstehenden Investitionen will die CDU jedoch auf keinen Fall von der „schwarzen Null“ abweichen – also von einem ausgeglichenen Haushalt. Trotzdem sollen sogenannte freiwillige Leistungen, also etwa Kosten für die beiden Schwimmbäder und Fördermittel an die Vereine, nicht gekürzt werden. Um die Einnahmen der Stadt zu erhöhen, will Tegtmeier deshalb unter anderem neue Unternehmen ansiedeln und die Gründung von Start-ups fördern. „Mit dem Campus Maschinenbau haben wir dafür die besten Voraussetzungen“, sagt er.

CDU: Grahl hat Baugebiete vorangetrieben

Beim Thema Wohnraum sind die Christdemokraten „gar nicht so weit von der SPD entfernt“, sagt Heinrich Dannenbrink. Der Vorsitzende der CDU/FDP-Gruppe im Rat rechnet es allerdings der Verwaltung unter CDU-Bürgermeister Christian Grahl an, dass in den vergangenen Jahren Neubaugebiete etwa in Stelingen und Frielingen entstanden und das größte Baufeld in Berenbostel-Ost geplant worden sind. Auch die CDU sei für einen gewissen Prozentsatz an gefördertem Wohnraum, damit auch Familien aus sozial weniger gut gestellten Schichten in Garbsen heimisch werden.

Heinrich Dannenbrink (von links), Philipp Salinski und Björn Tegtmeier stellen das Wahlprogramm der CDU Garbsen vor. Quelle: Gerko Naumann

Ein weiteres für den gelernten Piloten wichtiges Thema ist der Fluglärm in Garbsen. Er werde sich persönlich mit den Verantwortlichen des Flughafens besprechen, kündigt er an. „Es wird nicht möglich sein, den Nachtflugverkehr einzuschränken“, sagt der Schloß Ricklinger. „Aber wir können die Routen ändern – und das kann den Lärm für die Anwohnerinnen und Anwohner schon deutlich verringern.“

Von Gerko Naumann