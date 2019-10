Garbsen

Der Garbsener Waldemar Wachtel ist bei der Hauptversammlung des Regionalverbandes des Naturschutzbundes ( Nabu) in Garbsen von den 40 Delegierten einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt bestätigt worden. „Ich sehe das als große Anerkennung meiner Arbeit und des Engagements der Kollegen im Stadtverband Garbsen und dem Regionalverband Hannover an“, sagte der Naturschützer.

Wachtel vertritt außerdem den Nabu Niedersachsen bei der Bundesvertreterversammlung im November in Berlin sowie im nächsten Jahr in Erfurt. Die 330 Delegierten der Landesvertreterversammlung bestimmten ihn in Rinteln einstimmig zum Delegierten. Damit vertritt Wachtel die Interessen des Landesverbandes Niedersachsen, dem mehr als 105.000 Mitglieder angehören.

Von Anke Lütjens